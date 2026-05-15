Slušaj vest

Direktor Centralne obaveštajne agencije Sjedinjenih Američkih Država (CIA) Džon Retklif predvodio je danas američku delegaciju u Havani na sastanku sa zvaničnicima kubanske vlade, saopšteno je iz kubanske vlade.

"Nakon zahteva koji je podnela američka vlada da delegacija koju predvodi direktor CIA Džon Retklif bude primljena u Havani, Revolucionarni direktorat je odobrio realizaciju ove posete i sastanak sa svojim kolegom iz Ministarstva unutrašnjih poslova", kaže se u saopštenju, javlja CNN.

Ranije danas mediji su preneli da je avion američke vlade viđen kako uzleće sa međunarodnog aerodroma Hoze Marti u Havani, ali nije bilo poznato ko je njim leteo niti zašto je boravio na Kubi.

Prethodno je američki predsednik Donald Tramp rekao da će uskoro SAD i Kuba "razgovarati".

U sredu su širom Havane izbili protesti zbog višesatnih nestanaka struje.

Kurir.rs/CNN

Ne propustitePlaneta"KUBA JE PROPALA DRŽAVA"! Tramp: Oni traže pomoć, razgovaraćemo!
tramp kuba.jpg
PlanetaNOVE AMERIČKE SANKCIJE KUBI: SAD će pojačati pritisak na vladu da sprovede političke i ekonomske reforme
x03 AP Ramon Espinosa.jpg
PlanetaKINA POZVALA AMERIKU DA UKINE SANKCIJE KUBI: "One su nezakonite i ozbiljno krše međunarodno pravo, odmah ih okončajte"
tramp kuba.jpg
Planeta"AKO ODEM U PENZIJU, UMIREM, DA NEMA DOZNAKA, OBESIO BIH SE" Ljudi preživljavaju s 8 DOLARA MESEČNO! Prodavnice prazne, hrane nigde, plata ode na kutiju jaja!
x AP Ramon Espinosa.jpg
PlanetaKUBA NA METI AMERIKE: Senat blokirao predlog da se Trampu ograniči mogućnost pokretanja vojne akcije
tramp kuba.jpg