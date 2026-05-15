Šef Američke granične patrole Majkl Benks izjavio je danas da je podneo ostavku, što je nova u nizu promena u rukovodstvu Ministarstva za unutrašnju bezbednost.

Benks, koji je bio šef granične patrole tokom celog drugog mandata američkog predsednika Donalda Trampa, objavio je da podnosi ostavku sa trenutnim dejstvom u intervjuu za Foks njuz.

Američki komesar za carine i zaštitu granica Rodni Skot rekao je za NBC da se agencija zahvaljuje Benksu "na njegovim decenijama dugoj službi zemlji", i da mu "čestita na drugom penzionisanju nakon povratka u službu tokom jednog od najtežih perioda za bezbednost granica".

"Tokom njegovog mandata kao šefa, granica je transformisana iz haosa u najbezbedniju granicu ikada zabeleženu", kazao je Skot.

On je podeno ostavku dva meseca nakon što je Markvejn Malin, bivši republikanski senator iz Oklahome, postao ministar za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država.