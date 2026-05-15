8:42

Tramp se ukrcao u predsednički avion, završena poseta Kini

Tramp je ručkom sa Sijem završio državnu posetu Kini i otišao na pekinški aerodrom gde se ukrcao predsednički avion "Er fors uan".

Pre ulaska u letelicu Tramp je na pisti kratko razgovarao sa šefom kineske diplomatije koji ga je ispratio zajedno sa desetinama mladih Kineza poređenih u crveni tepih koji su mahali zastavama Kine i SAD.

8:38

Šta je na meniju?

Evo šta je bilo na meniju ručka koji je Si priredio za Trampa:

- Mleveni bakalar u čorbi od morskih plodova

- Hrskave pržene kuglice od jastoga

- Prženi goveđi file punjen pečurkam

- Piletina Kung Pao i kapesante

- Dinstano sezonsko zelenilo, bambusovi izdanci, pečurke i pasulj

Dinstana govedina u lepinji

Kuvane knedle sa svinjetinom i škampima

Čokoladni brauni

Voće i sladoled

Kafa/čaj

8:32

Ručak Sija i Trampa u Džongnanhaju

Bela kuća je objavila da je Si priredio ručak Trampu u Džongnanhaju, a sa njima su i delegacije Kine i SAD.

Novinarima u kombijima koji su parkirani ispred stambenog kompleska kineskog državnog rukovodstva podeljeni su paketi brze hrane.

8:17

Si šalje seme kineskih ruža iz carske bašte Trampu: Novi bilateralni odnos je prekretnica

Si je ugostio Trampa u Džongnanhaju, opisujući taj stambeni kompleks kao mesto gde "rade i žive lideri centralne vlade Kine", uključujući i njega samog.

- Ovo mesto je nekada bilo deo carske bašte, u ovom kompleksu ima mnogo istorije - rekao je Si, dodajući da je jedno od drveća kojem su se on i Tramp divili tokom šetnje staro 490 godina.

Si Đinping i Donald Tramp u Džongnanhaju

Si je rekao da će poslati Trampu seme kineskih ruža koje su videli u bašti kao poklon predsedniku SAD.

- Sviđa mi se to, sjajno je - kazao je Tramp.

Kasnije tokom zajedničkog obraćanja novinarima Si je rekao da su njih dvojica uspostavili "novi bilateralni odnos" koji je opisao kao "konstruktivan" i nazvao to "prekretnicom".

8:16

Ovako je Si pokazao Trampu gde živi, vodio ga u baštu stambenog kompleksa Džongnanhaj

8:07

Tramp: Rešili smo mnogo različitih problema koje drugi ljudi ne bi mogli da reše

Tramp i Si su izašli pred novinare u jednoj od prostorija stambenog kompleksa u Džongnanhaju.

Predsednik SAD se prvi obratio i kazao da je sa kineskim kolegom razgovarao o trgovini, Iranu i "mnogo drugih stvari"

Tramp je rekao da su njih dvojica "rešili mnogo različitih problema koje drugi ljudi ne bi mogli da reše".

U vezi s Iranom Tramp je naveo da ni on ni Si "ne žele da (Iranci) imaju nuklearno oružje", a da "žele da (Ormuski) moreuz bude otvoren".

Tramp se potom zahvalio Siju na gostoprimstvu, rekavši da mu je čast što je u Pekingu.

On je ponovio da će se njih dvojica ponovo sastati 24. septembra, kada Si poseti Vašington i dodao da se nada da će predsednik Kine biti impresioniran Amerikom onako kako je Tramp tokom ove poset bio impresioniran Kinom.

7:55

Sve spremno za čajanku

Sve spremno za sastanak uz čas Trampa i Sija u Džongnanhaju, visokoobezbeđenom stambenom kompleksu kineskog državnog rukovodstva, koji se nalazi pored pekinškog Zabranjeog grada u kojem su nekada živele carske porodice.

Samo malo broju novinara je dozvoljeno da uđu tamo sa liderima dve zemlje.

7:52

Trampova kolona stigla u Sijev "dom" Džongnanhaj

Kolona automobila američke delegacije stigla je u Džongnanhaj, stambeni kompleks u kojem žive najviši kineski zvaničnici, uključujući i Sija i gde će domaćin gostu iz SAD prirediti čajanku i ručak.

Foto: Andy Wong/AP

Foto: Andy Wong/AP

7:47

Analitičarka: Peking procenjuje da bi Tramp bio otvoren da ublaži podršku Tajvanu za stabilne odnose sa Kinom

BBC navodi da je za sada malo detalja dostupno o napretku koji je postignut po ključnim pitanjima tokom samita Si-Tramp.

Navodi se da će se njihov današnji sastanak pažljivo pratiti jer je to poslednja prilika liderima dve supersile za neko vreme da razgovaraju licem u lice

- Ono što će biti zanimljivo pratiti je predstojeći čajanka jedan na jedan između dva lidera, to je zaista prilika za predsednika Sija da izvrši pritisak na predsednika Trampa u vezi sa Tajvanom - kazala je Amanda Sjao, direktorka za Kinu u Evroazija (Eurasia) grupi.

Ona navodi da Peking smatra da je Tramp suštinski sklon transakcijama.

- Procena Pekinga je da bi sam Tramp mogao da bude otvoren za saradnju ili ublažavanje podrške Tajvanu kako bi održao stabilnost sa Kinom - ocenila je ona.

7:41

Tramp za Foks njuz: Si obećao da neće slati oružje Iranu, Kina želi da Ormuski moreuz ponovo bude otvoren

Tramp je u intervjuu za Foks njuz, koji je emitovan uoči današnje finalne runde razgovora sa Sijem, izjavio da je kineski predsednik obećao da Peking neće isporučivati vojnu opremu Iranu.

Predsednik SAD je takođe kazao da Kina želi da Ormuski moreuz bude ponovo otvoren za pomorski saobraćaj, kao i da je Peking pristao da kupuje američku naftu.

7:35

Siju odnosi s Amerikom "najvažniji na svetu"

Si je na državnom banketu koji je priredio za Trampa i američku delegaciju poručio da je su odnosi ove dve zemlje "najvažniji na svetu", a predsednik SAD je kazao da su razgovori dve strane bili "izuzetno pozitivni".

7:26

Teme prvog sastanka: trgovina, nafta i Iran

Bela kuća je objavila da su trgovina, nafta i Iran juče bili među glavnim temama o kojima su Tramp i Si razgovarali tokom jučerašnjeg bilateralnog sastanka koji je trajao oko dva sata, dvostruko više nego što je planirano.

On Thursday Xi had hailed US-China relations, calling them the world's "most important", while Trump said talks were "extremely positive"