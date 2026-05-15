Si Đinping istakao je da je poseta predsednika Trampa istorijska i značajna. Naveo je da su dve strane zajednički uspostavile novo usmerenje konstruktivnih, strateških i stabilnih odnosa Kine i SAD, postigle važan konsenzus o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih odnosa, proširenju praktične saradnje u različitim oblastima i pravilnom rešavanju međusobnih nesuglasica, kao i da su se saglasile o jačanju komunikacije i koordinacije po međunarodnim i regionalnim pitanjima.

Si je rekao da poseta doprinosi unapređenju međusobnog razumevanja, produbljivanju međusobnog poverenja i poboljšanju blagostanja dvaju naroda. Dodao je da to još jednom pokazuje da su mirna koegzistencija i obostrano korisna saradnja Kine i Sjedinjenih Država zasnovane na međusobnom poštovanju, kao i da je važno pronalaženje ispravnog načina za poboljšanje međusobnih odnosa, u skladu sa željama naroda dveju zemalja i očekivanjima sveta.