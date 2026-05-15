Si Đinping i Donald Tramp održali sastanak u užem formatu u Džongnanhaju
(KMG) — Predsednik Kine, Si Đinping, održao je jutros sastanak u užem formatu sa predsednikom SAD, Donaldom Trampom, u Džongnanhaju.
Si Đinping istakao je da je poseta predsednika Trampa istorijska i značajna. Naveo je da su dve strane zajednički uspostavile novo usmerenje konstruktivnih, strateških i stabilnih odnosa Kine i SAD, postigle važan konsenzus o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih odnosa, proširenju praktične saradnje u različitim oblastima i pravilnom rešavanju međusobnih nesuglasica, kao i da su se saglasile o jačanju komunikacije i koordinacije po međunarodnim i regionalnim pitanjima.
Si je rekao da poseta doprinosi unapređenju međusobnog razumevanja, produbljivanju međusobnog poverenja i poboljšanju blagostanja dvaju naroda. Dodao je da to još jednom pokazuje da su mirna koegzistencija i obostrano korisna saradnja Kine i Sjedinjenih Država zasnovane na međusobnom poštovanju, kao i da je važno pronalaženje ispravnog načina za poboljšanje međusobnih odnosa, u skladu sa željama naroda dveju zemalja i očekivanjima sveta.
„Predsednik Tramp želi da Ameriku ponovo učini velikom, a ja sam posvećen vođenju kineskog naroda ka ostvarenju velikog preporoda kineske nacije. Kina i SAD mogu da unaprede sopstveni razvoj i preporod jačanjem saradnje. Obe strane treba da sprovedu postignuti konsenzus, sačuvaju teško stečeni pozitivan zamah, zadrže pravi smer, uklone smetnje i podstaknu stabilan razvoj bilateralnih odnosa“, rekao je Si Đinping.
Donald Tramp zahvalio je Si Đinpingu na pozivu u Džongnanhaj. Naveo je da je njegova poseta Kini bila veoma uspešna, svetski zapažena i nezaboravna.
„Postigli smo niz važnih konsenzusa, zaključili više sporazuma i rešili mnoga pitanja, što je od velike koristi i za dve zemlje i za svet. Predsednik, Si Đinping moj je stari prijatelj i imam veliko poštovanje prema njemu. Izgradili smo dobar odnos. Odnosi između SAD i Kine veoma su važni i nesumnjivo će nastaviti da se poboljšavaju. Spreman sam da održavam iskrenu i dubinsku komunikaciju sa Si Đinpingom i radujem se što ću ga ugostiti u Vašingtonu“, rekao je Tramp.
Dvojica lidera rzgovarala i o pojedinim regionalnim kriznim pitanjima.
