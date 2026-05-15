(KMG) -- “Razgovori dvojice lidera, Si Đinpinga i Donalda Trampa, doprineli su boljem razumevanju, produbljivanju međusobnog poverenja, unapređenju praktične saradnje, a doneli su i korist narodima dve zemlje i uneli svetu preko potrebnu stabilnost i izvesnost”, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kine u petak.

Si Đinping je u četvrtak priredio ceremoniju dobrodošlice i banket za Donalda Trampa, a dvojica lidera održala su razgovore i posetili Hram neba u Pekingu.

Donald Tramp boravi u državnoj poseti Kini na poziv Si Đinpinga i to je prva poseta predsednika SAD Kini u poslednjih devet godina i drugi susret dvojice lidera uživo od njihovog sastanka u Busanu prošlog oktobra.

Prema navodima Ministarstva spoljnih poslova Kine, dvojica predsednika razgovarala su o ključnim pitanjima koja se tiču Kine, Sjedinjenih Američkih Država i sveta, a saglasili su se o brojnim novim pitanjima.

Si Đinping i Donald Tramp saglasili su se o novoj viziji izgradnje konstruktivnih kinesko-američkih odnosa zasnovanih na strateškoj stabilnosti, kako bi se obezbedilo strateško usmerenje bilateralnih odnosa u naredne tri godine i u periodu nakon toga.

Ministarstvo je navelo da će novo pozicioniranje doprineti stabilnom, zdravom i održivom razvoju kinesko-američkih odnosa i doneti svetu više mira, prosperiteta i napretka.

Dvojica predsednika postigla su saglasnost i o pravilnom rešavanju problema koji brinu obe strane i dogovorili su se o jačanju komunikacije i koordinacije po međunarodnim i regionalnim pitanjima.