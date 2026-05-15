OSVETA ZELENSKOG ZA POKOLJ U KIJEVU, GORI RUSIJA! Pogođena jedna od najvećih rafinerija, stambene zgrade i aerodrom, prvi podaci o mrtvima i ranjenima (VIDEO)
Ukrajinska vojska pokrenula je noćas masovne napade dronovima na Rusiju u kojima je pogođena vojna i energetska infrastruktura u više oblasti, nakon vazdušnih udara koje je Rusija juče izvela na Kijev.
Kijev indipendent prenosi da su to objavili ruski Telegram kanali.
Na njima se navodi da fotografije i video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju ogroman požar koji izbija iz Rjazanjske rafinerije nafte usled napada ukrajinskih bespilotnih letelica.
Veliki stubovi dima viđeni su iznad samog grada u jutarnjim satima nakon napada.
Stanovnici Rjazanja prijavili su da su videli nekoliko dronova koji su leteli iznad njih pre nego što se začulo više glasnih eksplozija u oblasti rafinerije.
Ukrajinski sajt navodi da je Rjazanjska rafinerija nafte, koja se smatra jednom od najvećih u Rusiji i proizvodi preko 17,1 miliona tona nafte godišnje, redovna meta napada zbog uloge koju ima u snabdevanju ruske ratne mašinerije.
Guverner Rjazanjske oblasti Pavlo Malkova objavio je da su ostaci drona pogodili preduzeće u regionu, ne navodeći koje, kao i nekoliko stambenih zgrada.
On je naveo da su tri osobe poginule, a 12 je ranjeno u tom ukrajinskom napadu.
Puni obim pričinjene štete nije još uvek poznat.
Dim se dizao i iznad vojnog aerodroma u Jejsku u Krasnodarskom kraju tokom protekle noći, nakon dejstava protivvazdušne odbrane (PVO) u tom regionu.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoć ekao da je naložio uvojsci da pripremi "moguće oblike odgovora" na jučerašnji ruski napad raketama i dronovima na Kijev, u kojem je, prema poslednjim podacima, poginulo najmanje 24 ljudi, a povređeno barem 48 osoba.
Eksplozije desetina raketa i stotina dronova potresale su prestonicu Ukrajine tokom noći između srede i četvrtka, tokom masovnog napada Rusije u kojem je delimično uništena i velika stambena zgrada.
Među poginulima je troje maloletnih stanovnika Kijeva, uključujući dvanaestogodišnje dete.
U stambenoj zoni na istočnoj obali grada, ekipe za hitne intervencije čistile su velike gomile ruševina, iz kojih je već spašeno 11 ljudi.
Prema podacima Državne službe za vanredne situacije, 17 osoba se i dalje nalazi na listi nestalih.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)