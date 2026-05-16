Informacije o eventualnim žrtvama još se proveravaju, a vest je na Telegramu objavio načelnik Hersonske regionalne vojne uprave Oleksandr Prokudin.

- Kršeći sve norme međunarodnog prava, Rusi su dronom napali vozila humanitarne misije u hersonskoj četvrti Korabeljni - stoji u Prokudinovoj objavi.

Vlasti su istakle da se napadi nastavljaju čak i na one koji pružaju pomoć građanima.

Istovremeno, Gradska vojna uprava Hersona saopštila je da je dronom napadnuto i vozilo jednog gradskog komunalnog preduzeća u centralnom delu grada. U tom napadu nije bilo povređenih.

Podsećamo, ruske snage su i prethodnih dana intenzivno napadale Herson dronovima, gađajući automobile, zgrade...

