Ruske snage izvele su u Hersonu napad dronom na vozila humanitarne misije Ujedinjenih nacija.
STRAVIČAN SNIMAK RUSKOG "LOVA" U HERSONU! Pogledajte kako su dronovima napali konvoj UN, kamere zabeležile POSLEDNJE TRENUTKE pre udara (VIDEO)
Informacije o eventualnim žrtvama još se proveravaju, a vest je na Telegramu objavio načelnik Hersonske regionalne vojne uprave Oleksandr Prokudin.
- Kršeći sve norme međunarodnog prava, Rusi su dronom napali vozila humanitarne misije u hersonskoj četvrti Korabeljni - stoji u Prokudinovoj objavi.
Vlasti su istakle da se napadi nastavljaju čak i na one koji pružaju pomoć građanima.
Istovremeno, Gradska vojna uprava Hersona saopštila je da je dronom napadnuto i vozilo jednog gradskog komunalnog preduzeća u centralnom delu grada. U tom napadu nije bilo povređenih.
Podsećamo, ruske snage su i prethodnih dana intenzivno napadale Herson dronovima, gađajući automobile, zgrade...
