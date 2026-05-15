Iransko vojno osoblje zaplenilo je brod u Omanskom zalivu koji je navodno korišćen kao "plutajući arsenal", izvestila je firma za upravljanje pomorskim rizicima Vangard.

Brod je "otplovio ka iranskim teritorijalnim vodama" nakon što je zaplenjen, saopštila je Britanska pomorska trgovinska organizacija (UKMTO).

Detalji o zaplenjenom brodu

BBC Verifaj je proverio podatke o praćenju brodova od MarineTraffic-a koji pokazuju da je plovilo, koje je Vangard identifikovao kao Hui Čuan pod zastavom Hondurasa, poslednji put poslalo svoju lokaciju u sredu, 70 km severoistočno od Fudžejre u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Operateri broda rekli su Vangardu da se koristi kao "plutajući arsenal" za skladištenje oružja namenjenog bezbednosnim kompanijama koje štite brodove od piratskih napada.

BBC je ranije izvestio da se takvi brodovi nalaze u Crvenom moru, Adenskom i Omanskom zalivu kako bi bezbednosne snage mogle lako da preuzmu i isporuče oružje i municiju.

Podaci o lokaciji pokazuju da je brod proveo poslednjih mesec dana kod severoistočne obale Omana i UAE, a BBC Verifi ne može da potvrdi šta se nalazilo na brodu ili ko ga je koristio.

Napad na indijski brod

Do zaplene je došlo nakon što je brod pod indijskom zastavom napadnut kod obale Omana prethodnog dana, potvrdili su indijski zvaničnici. Hadži Ali je "navodno potonuo" nakon sumnjive eksplozije za koju se veruje da ju je izazvao "dron ili raketa", prema Vangardu.

Brod od 57 metara isplovio je iz somalijske luke Berbera 6. maja, na putu ka Šardži u UAE, saopštilo je indijsko ministarstvo pomorstva. Prema Vangardu, brod je prevozio stoku „kada je navodno izbio požar, primoravajući posadu da napusti brod pre nego što je potonuo“.

Posada spasena, Indija osuđuje napad

- Svi indijski članovi posade na brodu su bezbedni i zahvaljujemo omanskim vlastima na spasavanju - saopštile su indijske vlasti u četvrtak.

Omanska obalska straža prebacila je 14 članova posade u luku Diba. Indijsko ministarstvo spoljnih poslova nazvalo je napad "neprihvatljivim".

Geopolitičke tenzije

Situacija u Ormuskom moreuzu bila je predmet razgovora između američkog predsednika Donalda Trampa i njegovog kineskog kolege Si Đinpinga juče u Pekingu.

Bela kuća je saopštila da je Si "jasno izrazio protivljenje Kine militarizaciji moreuza".