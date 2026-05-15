Pet Italijana je poginulo u nesreći tokom ronjenja na Maldivima, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Rimu.

- Veruje se da su ronioci poginuli pokušavajući da istraže pećine na dubini od 50 metara - saopštilo je ministarstvo, dodajući da se to dogodilo na atolu Vaavu.

Četiri ronioca bila su deo tima Univerziteta u Đenovi, uključujući profesorku ekologije Moniku Montefalkone, njenu ćerku i dva istraživača.

Vojska Maldiva saopštila je da je jedno telo pronađeno u pećini oko 60 metara pod vodom, a veruje se da su i ostala četiri ronioca takođe tamo.

Navedeno je da su ronioci sa specijalnom opremom poslati u to područje, opisujući operaciju potrage kao veoma visokog rizika.

Veruje se da je incident najgora pojedinačna nesreća tokom ronjenja u maloj naciji Indijskog okeana, popularnoj turističkoj destinaciji zbog niza koralnih ostrva.

Pet Italijana je ušlo u vodu u četvrtak ujutru, javili su lokalni mediji.

Posada ronilačkog broda na kojem su putovali prijavila je njihov nestanak kada kasnije nisu uspeli da se ponovo pojave.

Policija je saopštila da je vreme bilo loše u tom području, oko 100 km južno od glavnog grada Malea. Izdato je žuto upozorenje za putničke brodove i ribare.

Univerzitet u Đenovi je kasnije imenovao žrtve kao Montefalkone, njenu ćerku Đorđu Somakal, koja je takođe bila studentkinja, istraživačku saradnicu Muriel Odenino i diplomiranog morskog biologa Federika Gvaltijerija.

Peta žrtva je imenovana kao menadžer operacija brodova i instruktor ronjenja Đanluka Benedeti.

U saopštenju na X-u, univerzitet je izrazio "najdublje saučešće" žrtvama.

Nesreće sa ronjenjem su retke

Nesreće sa ronjenjem i ronjenjem su relativno retke na Maldivima, iako je poslednjih godina prijavljeno nekoliko smrtnih slučajeva.

Prošlog decembra, iskusna britanska ronilac se udavila u incidentu sa ronjenjem kod ostrvskog letovališta Elaidhu. Njen muž je preminuo pet dana kasnije nakon što se razboleo.