Šest migranata, uključujući četrnaestogodišnjeg dečaka, pronađeno je mrtvo u teretnom vagonu voza u Laredu, gradu u južnom delu Teksasa, saopštile su vlasti u četvrtak.

Prema informacijama zvaničnika iz Meksika i Hondurasa, tri žrtve su meksički državljani, dok je za ostale troje potvrđeno ili se veruje da su iz Hondurasa, izveštava Anadolija.

Šef policije Lareda, Migel Rodrigez, rekao je da vlasti veruju da su migranti žrtve operacije krijumčarenja ljudi. Potvrdio je da savezni zvaničnici nastavljaju da istražuju uzrok smrti.

Putovanje dugo stotine kilometara

Prema rečima šefa policije, voz je napustio Long Bič 7. maja i stigao u Del Rio u subotu. Vlasti pretpostavljaju da su se migranti tamo ukrcali u teretni vagon. Njihova tela nisu pronađena do nedelje popodne, nakon što je voz stigao u oblast Lareda.

Verovatni uzrok smrti je toplotni udar

Gradonačelnik Lareda, Viktor Trevinjo, rekao je da preliminarni medicinski nalazi ukazuju na to da su žrtve verovatno umrle od toplotnog udara nekoliko sati pre nego što su pronađene.