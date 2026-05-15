Britanka Dezire Goling (34) tragično je preminula nakon što se preselila u Dubai u potrazi za novim početkom i životom u inostranstvu.

Dezire, za koju se veruje da je rodom iz Mersisajda, radila je kao poslovna konsultantkinja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Tačni detalji njene iznenadne smrti još uvek nisu zvanično saopšteni javnosti.

Nakon ove šokantne vesti, neutešna porodica i prijatelji preplavili su društvene mreže emotivnim porukama i oproštajima. Njena majka Paula opisala je Dezire kao devojku sa "prelepim osmehom i zaraznim smehom".

- Život bez tebe, dušo, ne deluje stvarno. Nedostajaće mi tvoje glasovne poruke i ono tvoje 'zdravo mama, samo da se javim'. Bila si najinspirativnija osoba, svi su te voleli. Srce mi se slama, ali nadam se da ću uskoro videti tvoje prelepo lice. Laku noć, moja draga Dezi - napisala je skrhana majka, za koju se navodi da je otputovala na Bliski istok.

Oproštaj od "Kraljice Dubaija"

Među onima koji su se oprostili od Dezire bila je i njena rođaka Amber Harison, zvezda britanske serije "G’Wed".

- Naša prelepa, starija rođaka Dezire... Mnogi te vole i neizmerno ćeš nam nedostajati. Naša porodica više nikada neće biti ista bez tebe. Naša kraljice Dubaija, nadam se da si na nekom mnogo boljem mestu, prelepa dušo - napisala je Amber.

Šok i nevericu podelila je i njena druga rođaka, Otem Harison, prisećajući se Dezire kao prelepe duše koja je plenila svojom energijom.

- Tvoja prelepa duša je isijavala iz tebe, bila si apsolutno zapanjujuća i spolja i iznutra. Imala si najtoplije srce i energiju koja je jednostavno privlačila ljude. Nisi samo brinula o drugima, već si umela da učiniš da se osećaju istinski voljeno – tu tvoju ljubav sam i sama duboko osećala - istakla je Otem.

Ona se prisetila i dragocenih saveta koje joj je Dezire davala: "Uvek si prva komentarisala naše objave, podsećala nas koliko smo divne i govorila mi da je život prekratak da bismo previše brinule, te da treba da radimo samo ono što nas usrećuje. Obećavam ti da ću to zauvek nositi sa sobom, upravo zbog tebe".

U svojoj potresnoj poruci, Otem je dodala da je Dezire bila jedina osoba čije je dugačke glasovne poruke uvek sa radošću slušala.

- Nismo prestale da pričamo o tebi u grupnom četu, sve čekajući da se javiš kao i obično i da nas nasmeješ do suza. Nikada neće postojati neko kao ti, Des... Ne mogu da verujem da uopšte ovo pišem. Učinila si svaki trenutak sa nama posebnim i podarila nam uspomene koje ćemo čuvati celog života - rekla je Otem.

Na kraju svog oproštaja, naglasila je koliko je Dezire bila vezana za svoju porodicu:

"Svima ćeš nam neopisivo nedostajati. Ne postoje reči kojima bi se opisala praznina koju si ostavila u našoj porodici i u svakom od nas. Voleću te zauvek, anđele. Bila si jedna u milion".