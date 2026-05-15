Putnik sa krstarenja na brodu MV Hondius, koji se zbog smrtonosne epidemije hantavirusa našao u karantinu, podelio je sa javnošću kako izgleda njegov svakodnevni život u potpunoj izolaciji.

Džejk Rozmarin (29) mora da provede više od 40 dana potpuno sam u Nacionalnoj karantinskoj jedinici u Nebraski, nakon što se vratio sa putovanja brodom.

Umesto da bude kod kuće u Bostonu sa svojom verenicom, ovom Amerikancu nije dozvoljeno da napusti Omahu još najmanje nekoliko nedelja. On je samo jedan od desetina putnika sa spornog krstarenja koji su širom sveta primorani na strogi karantin kako bi se sprečilo dalje širenje hantavirusa.

Život u četiri zida i medicinske provere

Džejk se u sredu obratio svojim pratiocima na Instagramu, kojih ima 111.000, i detaljno opisao kako izgleda jedan dan pacijenta u izolaciji. Njegova soba je skromna i sadrži samo osnovne stvari: telefon, sobni bicikl, krevet, komodu, kupatilo, stolicu, radni sto i televizor.

Dva puta dnevno ga posećuje medicinska sestra kako bi mu izmerila temperaturu i proverila da li ima simptome hantavirusa, poput groznice.

Svo medicinsko osoblje koje brine o izolovanim pacijentima nosi tešku zaštitnu opremu, mada je Džejk pojasnio da to "nisu u potpunosti zaštitna odela (skafanderi), već nose maske i vizire". Osim tih kratkih pregleda, on gotovo da nema nikakav kontakt uživo sa drugim ljudima.

Doručak po želji i kafa iz Starbaksa

Ipak, ovaj influenser i fotograf u usponu ima mogućnost da svakodnevno bira šta će jesti. Obroci se naručuju veče pre, zbog čega Džejk ujutru često zaboravi šta je poručio.

U utorak je sa pratiocima podelio svoj doručak – kajganu, slaninu i engleski mafin, uz toplu kafu sa bademovim mlekom i ukusom vanile.

- Polako počinjem da shvatam koje su mi ovde omiljene kombinacije hrane - našalio se Džejk.

Osoblje je veoma predusretljivo, pa pacijenti mogu tražiti i dodatne stvari, poput ćebadi ili čak kafeiz Starbaksa.

- Želim posebno da naglasim koliko su svi ovde ljubazni. Osoblje zaista daje sve od sebe da nam bude što udobnije i da se maksimalno brinu o nama. Čak su me pitali koju kafu iz Starbaksa želim - istakao je u svojoj objavi.

Stroge mere prilikom vađenja krvi

Rutina se donekle promenila u utorak, kada je medicinsko osoblje moralo da provede više vremena u Džejkovoj sobi kako bi mu izvadili krv. Procedura je bila vrlo pažljivo izvedena, a lekari su morali da obuku dodatnu zaštitnu opremu zbog neposrednog fizičkog kontakta.

Džejk je objasnio da medicinski radnici moraju da menjaju kompletnu zaštitnu odeću pre ulaska u svaku narednu sobu, iz straha da bi virus mogao da se prenese među pacijentima u karantinu ukoliko je neko od njih zaražen.

Borba sa usamljenošću

Kako bi prekratio vreme i sačuvao razum, Džejk je naručio nekoliko paketa.

- Očekujem neke isporuke danas i sutra, i nadam se da ću uz njih početi da se osećam malo više kao kod kuće. Naručio sam nadšek, nove jastuke i slične sitnice - rekao je.

Utehu mu pružaju i najbliži, sa kojima je u stalnom kontaktu preko telefona, a koji mu takođe šalju poklone da bi ga oraspoložili.

- Ne znam ni šta bih im tražio. Ipak, juče mi je stigao prvi paket – bojanka za odrasle. Nažalost, bojice su u drugom paketu koji još uvek nisam dobio - požalio se kroz osmeh.

U međuvremenu, uspeo je da stupi u kontakt i razmeni poruke sa ostalih 14 ljudi koji su izolovani u istom centru.

Globalno širenje virusa nakon "krstarenja iz pakla"

Džejkova drama odvija se u trenutku kada se svet suočava sa pretnjom širenja hantavirusa nakon katastrofalnog krstarenja. Do sada je zabeleženo najmanje dvanaest sumnjivih slučajeva zaraze, a među njima su državljani Francuske, Italije, Španije, Amerike i Velike Britanije.

Najnoviji razlog za paniku je britanski turista koji je stavljen u karantin u Italiji, nakon što je putovao istim letom kao i žena zaražena ovim smrtonosnim virusom koji prenose glodari.

Britanac je putovao letom iz Johanesburga, na kom je bila i Mirjam Šilperoord, supruga "nultog pacijenta". Šilperoord se nakon tog leta ukrcala na avion za Holandiju, srušila se na aerodromu i preminula sledećeg dana.

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO), Tedros Adhanom Gebrejesus, upozorio je da se u narednom periodu očekuje pojava novih slučajeva ove smrtonosne bolesti.