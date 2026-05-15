"DA LI DRUGE DRŽAVNIKE DOVODITE OVDE?" - "BIO JE PUTIN TU" - "SVIĐA MI SE TO" Si nije ukazao čast Trampu samo u carskom vrtu: NIJEDAN KINESKI AVION nad Tajvanom
Vlasti Tajvana, ostrva koje Peking smatra teritorijom Kine, saopštile su danas da nije otkrivena nikakva aktivnost kineskih aviona 14. maja, tokom prvog dana državne posete američkog predsednika Donalda Trampa Kini.
BBC prenosi da je Ministarstvo nacionalne odbrane u Tajpeju dodalo da je zaključno sa šest sati jutros po lokalnom vremenu pratilo sedam kineskih ratnih brodova i jedan zvanični brod koji su delovali oko ostrva u periodu od 24 sata.
Britanski medijski servis navodi da su kineske vojne aktivnosti oko ostrva tokom cele ove sedmice bile niskog intenziteta, a najveći broj slučajeva je zabeležen u ponedeljak, kada je Tajpej otkrio pet letova kineskih aviona i helikoptera koji su delovali u blizini jugozapadne i istočne obale Tajvana.
Vest je stigla nakon što je Tramp napustio Peking i predsedničkim avionom "Er fors uan" odleteo za Vašington pošto mu je drugog dana boravka u kineskoj prestonici predsednik Si Đinping organizao susret u četiri oka uz čaj i svečani ručak za američku delegaciju u Džongnanhaju, stambenom kompleksu u kojem živi državni vrh Kine, uključujući i samog Sija.
"Uspešni razgovori", ali bez sporazuma
BBC navodi da su Tramp i Si okončali "veoma uspešne" razgovore u Pekingu, ali nisu objavljeni bilo kakvi sporazumi sa dvodnevnog samita.
Navodi se da su ovi razgovori možda ipak otvorili vrata novoj eri odnosa dve svetske supersile.
Si je danas u Džongnanhaju kazao novinarima da je sa Trampom uspostavio "novi bilateralni odnos" i obećao da je će predsedniku SAD poslati seme kineskih ruža kojima se šef Bele kuće divio tokom šetnje vrtom koji je deo kompleksa, a nekada je pripadao kineskim carevima iz Zabranjenog grada.
- Trebalo bi da budemo partneri, a ne rivali - ponovio je Si na završetku dvodnevne Trampove posete Pekingu.
Tramp je rekao da su trgovinski pregovori prošli "bolje nego prošli put" i da su poslovni lideri, koji su došli sa njim u Kinu, bili tu da bi "sklopili dogovore" i "vratili radna mesta".
Američki predsednik je rekao i da imaju slične stavove o Iranu.
Neposredno pre nego što su dvojica predsednika prošetali impresivnim vrtom, Foks njuz je emitovao intervju sa Trampom, u kojem je on kazao da je Si obećao da neće snabdevati Iran vojnom opremom.
- Ali istovremeno, rekao je da od Irana kupuju mnogo nafte i da bi želeli da nastave to - dodao je američki predsednik.
U istom intervjuu, Tramp je rekao i da je Kina pristala da kupi američku naftu i 200 "Boingovih" aviona.
Kineski predsednik je Trampovu posetu nazvao „istorijskom i značajnom“ i rekao da su uspostavili "novu poziciju za konstruktivni strateški i stabilan odnos" dve zemlje.
- Predsednik Tramp se nada da će Ameriku ponovo učiniti velikom, a ja sam posvećen vođenju kineskog naroda ka ostvarivanju velikog podmlađivanja kineske nacije - poručio je Si.
Tramp je rekao da je poseta bila "veoma uspešna i nezaboravna" i nazvao Sija "starim prijateljem".
- Imam veliko poštovanje prema njemu - dodao je on.
Uzvratna poseta Sija Americi
Tramp je pomenuo i da će Si uzvratiti posetu i doći u SAD 24. septembra ove godine.
- Kao i što su trgovinski odnosi recipročni, tako će i poseta biti recipročna. Nadam se da ćete i Vi otići (iz SAD) veoma impresionirani, kao što sam ja veoma impresioniran Kinom. Spreman sam da održim iskrenu i dubinsku komunikaciju sa predsednikom Sijem i radujem se što ću ga ugostiti u Vašingtonu - kazao je američki presednik.
Tokom Trampova dva u Pekingu Si mu je ukazao veliku čast.
Najpre mu je pokazao Nebeski hram, jedno od najvažnijih mesta bogate istorije i kulture KIne, gde je Tramp bio tek drugi američki predsednik koji ga je video uživo, posle Džeralda Forda 1975. godine.
U carskom vrtu
Drugog dana posete, dvojica predsednika prošetali su baštom u Džonganhaju kojom se Kina ponosi.
- Mogu li da pitam predsednika: da li i druge državnike, predsednike ili premijere, dovodi ovde? - upitao je Tramp putem prevodioca.
Odmah je usledio odgovor.
- Vrlo malo njih. Obično ne održavamo diplomatske događaje ovde. Čak i nakon što smo počeli da ih organizujemo, to je i dalje izuzetno retko. Na primer, Putin je bio ovde Ruski predsednik je posetio Žonganhaj nekoliko puta tokom prethodnih poseta Kini - odgovorio je Si.
Odgovor je zadovoljio Trampa.
- Dobro. Sviđa mi se to - kazao je predsednik SAD.
(Kurir.rs/BBC/Preneo: N. V.)