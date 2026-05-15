Ministar za nacionalnu bezbednost Izraela Itamar Ben Gvir izjavio je da Izrael želi naseljavanje u Libanu i da se ne treba plašiti međunarodnog pritiska.

"Želimo naseljavanje u Libanu i ne treba da se plašimo pritisaka", rekao je Ben Gvir za izraelsku radioteleviziju.

Itamar Ben Gvir, izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Foto: ATEF SAFADI/EPA

Ovaj krajnji desničar već dugo otvoreno podržava ideju "Velikog Izraela", pozivajući na širenje teritorije zemlje tako da obuhvati veći deo susednih država, prenosi Al Džazira.

(Kurir.rs/Beta)

