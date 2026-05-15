"ŽELIMO NASELJAVANJE IZRAELACA U LIBANU I NE PLAŠIMO SE PRITISKA" Javna poruka ultradesničarskog ministra za nacionalnu bezbednost Itamara Ben Gvira (FOTO)
Ministar za nacionalnu bezbednost Izraela Itamar Ben Gvir izjavio je da Izrael želi naseljavanje u Libanu i da se ne treba plašiti međunarodnog pritiska.
"Želimo naseljavanje u Libanu i ne treba da se plašimo pritisaka", rekao je Ben Gvir za izraelsku radioteleviziju.
Itamar Ben Gvir, izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Foto: ATEF SAFADI/EPA
Ovaj krajnji desničar već dugo otvoreno podržava ideju "Velikog Izraela", pozivajući na širenje teritorije zemlje tako da obuhvati veći deo susednih država, prenosi Al Džazira.
(Kurir.rs/Beta)
