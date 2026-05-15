"ILI ONI ILI TI": U mobilnom telefonu bivšeg drugog čoveka Ukrajine isplivalo je neobično ime, poruka je glasila - "SVE IH ELIMINIŠI"
Suđenje Andriju Jermaku, donedavno šefu Kancelarije predsednika Ukrajine i smatranom drugom najmoćnijom osobom u zemlji, u toku je ove nedelje u Kijevu. Barem dok se nije ispostavilo da je potencijalno umešan u veliki korupcijski skandal.
Međutim, kako izveštava britanski Dejli telegraf, jedan od kontakata u njegovom mobilnom telefonu, sačuvan pod imenom "Veronika Feng Šui", pomalo neočekivano je dospeo u prvi plan.
Nije bila u pitanju dama koja je možda pomogla Jermaku oko rasporeda i uređenja enterijera, već samozvana vračara koja je savetovala ključnu osobu predsednika Zelenskog kako da se ponaša tokom političkih previranja u Kijevu.
Ko je misteriozna žena?
Samo suđenje Jermaku čeka se skoro šest meseci, ali definitivno nije razočaralo svojom neočekivanom pikantnošću.
Tužioci su na ročištu u četvrtak tvrdili da je Jermak delio datume rođenja svojih saveznika i protivnika sa vračarom, tražeći njen savet o tome kako da se nosi sa zvaničnicima za borbu protiv korupcije, novinarima i političarima koji su mu se protivili.
"Veronika Feng Šui" mu je rekla da eliminiše svoje neprijatelje dok i dalje uživa predsednikovu zaštitu, tvrde tužioci.
Veronika je identifikovana stanovnica Kijeva Veronika Anikijevič (51), koja profesionalno radi kao astrolog i vračara.
Jermak je navodno tražio njen savet, između ostalih, o Olegu Tatarovu, zameniku šefa predsedničke administracije, Viktoru Ljašku, ministru zdravlja, i Irini Venediktovoj, bivšoj generalnoj tužiteljki. Čak je tražio savet gospođe Anikijevič o imenovanju premijera Ukrajine.
Stvari su eskalirale toliko da mu je Anikijevič u jednoj poruci napisala: "Ako ih ne zaustaviš, doći će do vlasti. Situacija je takva da je ili oni ili ti".
Sumnjičavi otac
Prema rečima tužilaca, Anikijevič je takođe imao poseban mobilni telefon isključivo za komunikaciju sa bivšim šefom kabineta predsednika Zelenskog.
Jermak je, međutim, negirao sve ove tvrdnje i rekao da "poznaje nekoliko Veronika... ali definitivno nije komunicirao sa vračarama".
Ove optužbe su odmah izazvale brz i oštar odgovor predsedničkog kabineta.
Dmitro Litvin, savetnik predsednika Zelenskog, rekao je da se "ezoterizam, numerologija i feng šui ne praktikuju u predsedničkom kabinetu".
Lokalni mediji su izvestili da je Veronikinin otac državljanin Ruske Federacije koji je 2015. godine predvodio okružni ogranak Opozicionog bloka u Heničesku, Hersonska oblast.
Opoziciona stranka je bila proruska politička stranka u Ukrajini. On i dalje živi na sada okupiranoj teritoriji i objavljuje fotografije sa ruskim simbolima, otkrila je istraga Radija Svoboda.
Na kraju, ukrajinski tužioci tvrde da je Andrij Jermak oprao velike sume novca izgradnjom luksuznog stambenog naselja na obodu Kijeva. Sud je odlučio da ga stavi u pritvor od 60 dana, osim ako ne položi kauciju.
(Kurir.rs/Telegraf.co.uk/Jutarnji.hr)