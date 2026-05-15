U ukrajinskim napadima dronovima tokom primirja povodom Dana pobede 9. maja, poginulo je 25 civila u Rusiji, saopštila je portparolka njenog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Navela je da je među njima jedno dete, i da je ranjeno 209 ljudi, uključujući 14 dece, tokom ukrajinskih napada dronovima, uprkos primirju koje je Rusija uvela i kako je rekla "pseudo-primirju" koje je proglasio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, prenosi TASS.

Zaharova je kazala da je Rusija "svesna pokušaja režima u Kijevu da ometa proslave u drugim zemljama" i da su korišćeni propagandni narativi kojima se Moskva optužuje za monopol nad pobedom u Drugom svetskom ratu, za vođenje osvajalačkog rata i terorisanje stanovništva okupiranih teritorija.

Marija Zaharova Foto: EPA Maxim Shemetov Pool

"Ova histerija dezinformacija pratila je zahteve ukrajinskih migranata rukovodstvima zemalja u kojima žive, da se zabrane komemorativni događaji pod licemernim izgovorom sprečavanja podsticanja međuetničkih sukoba i smanjenja društvenih tenzija", rekla je Zaharova.

(Kurir.rs/Beta)

