"RAZLIČITI STAVOVI" O SITUACIJI NA BLISKOM ISTOKU

Dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova zemalja BRIKS-a završen je danas u Nju Delhiju bez zajedničkog saopštenja zbog "različitih stavova među nekim članicama" o situaciji na Bliskom istoku, saopštila je Indija kao domaćin skupa.

Članice su izrazile svoje stavove i podelile niz perspektiva o pitanjima koja uključuju suverenitet, pomorsku bezbednost i zaštitu civilne infrastrukture i života civila na Bliskom istoku, navodi se u saopštenju.

Navodi se da je "jedna članica imala rezerve" u vezi sa delovima odeljaka koji se bave Pojasom Gaze i bezbednošću u Crvenom moru.

BRIKS obuhvata Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu, Južnu Afriku, Etiopiju, Egipat, Iran, Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) i Indoneziju.

Podele među članicama postale su vidljivije tokom rata u Iranu, posebno između Irana i UAE.

Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana, na sastanku šefova diplomatija zemalja BRIKS u Nju Delhiju u Indiji Foto: RAJAT GUPTA/EPA

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči juče je pozvao zemlje BRIKS-a da osude SAD i Izrael zbog onoga što je opisao kao njihovu "nezakonitu agresiju".

On je takođe pozvao države članice da se odupru onome što je nazvao politizacijom međunarodnih institucija.