PUKLO JEDINSTVO U BRIKS! Sastanak šefova diplomatija u Nju Delhiju okončan bez zajedničkog saopštenja, podele sve vidljivije od rata u Iranu (FOTO)
Dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova zemalja BRIKS-a završen je danas u Nju Delhiju bez zajedničkog saopštenja zbog "različitih stavova među nekim članicama" o situaciji na Bliskom istoku, saopštila je Indija kao domaćin skupa.
Članice su izrazile svoje stavove i podelile niz perspektiva o pitanjima koja uključuju suverenitet, pomorsku bezbednost i zaštitu civilne infrastrukture i života civila na Bliskom istoku, navodi se u saopštenju.
Navodi se da je "jedna članica imala rezerve" u vezi sa delovima odeljaka koji se bave Pojasom Gaze i bezbednošću u Crvenom moru.
BRIKS obuhvata Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu, Južnu Afriku, Etiopiju, Egipat, Iran, Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) i Indoneziju.
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči juče je pozvao zemlje BRIKS-a da osude SAD i Izrael zbog onoga što je opisao kao njihovu "nezakonitu agresiju".
On je takođe pozvao države članice da se odupru onome što je nazvao politizacijom međunarodnih institucija.
(Kurir.rs/Beta-AP)