Slušaj vest

Dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova zemalja BRIKS-a završen je danas u Nju Delhiju bez zajedničkog saopštenja zbog "različitih stavova među nekim članicama" o situaciji na Bliskom istoku, saopštila je Indija kao domaćin skupa.

Članice su izrazile svoje stavove i podelile niz perspektiva o pitanjima koja uključuju suverenitet, pomorsku bezbednost i zaštitu civilne infrastrukture i života civila na Bliskom istoku, navodi se u saopštenju.

Navodi se da je "jedna članica imala rezerve" u vezi sa delovima odeljaka koji se bave Pojasom Gaze i bezbednošću u Crvenom moru.

BRIKS obuhvata Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu, Južnu Afriku, Etiopiju, Egipat, Iran, Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) i Indoneziju.

Podele među članicama postale su vidljivije tokom rata u Iranu, posebno između Irana i UAE.

102 EPA Rajat Gupta.jpg
Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana, na sastanku šefova diplomatija zemalja BRIKS u Nju Delhiju u Indiji Foto: RAJAT GUPTA/EPA

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči juče je pozvao zemlje BRIKS-a da osude SAD i Izrael zbog onoga što je opisao kao njihovu "nezakonitu agresiju".

On je takođe pozvao države članice da se odupru onome što je nazvao politizacijom međunarodnih institucija.

(Kurir.rs/Beta-AP)

Ne propustitePlanetaPODELE U BRIKS OKO RATA U IRANU! Ministri spoljnih poslova se okupili u Nju Delhiju, Ujedinjeni Arapski Emirati "insistiraju na osudi" Teherana
profimedia0799210910.jpg
PlanetaKO ĆE PRVI TREPNUTI? Evo kako stručnjaci tumače Trampove pretnje BRIKS-u: Iz ovog razloga Si Đinping neće pristati na američke uslove
X EPA Jim Lo Scalzo Pool copy.jpg
PlanetaKINA: Zemlje BRIKS-a ne žele konfrontaciju ni sa jednom državom
Zastava Kine
PlanetaOD 1. AVGUSTA NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO! Tramp opasno zapretio zemljama koje stanu na stranu BRIKS-a! Danas šalje pisma u 15 država, da ih UPOZORI! (FOTO/VIDEO)
trump08 AP Evan Vucci.jpg