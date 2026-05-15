RUSI NAPADAJU NATO 2029. GODINE, OVO ĆE IM BITI PRVA META? Najviši nemački oficir izneo JEZIVO predviđanje! "Moramo biti spremni za borbu VEČERAS"
- Različiti indikatori - ponovno naoružavanje, jačanje osoblja, ekonomski i politički razvoj - svi se slivaju u jednu tačku: 2029. Da li bi se to moglo dogoditi ranije? Da - rekao je visoki nemački oficir.
Generalni inspektor Bundesvera jasno stavlja do znanja:
- Naš problem je u Moskvi i nigde drugde. Stoga je Nemačkoj sada potrebna takozvana "sposobnost za borbu večeras" - što znači oružane snage koje su spremne za trenutno raspoređivanje.
I drugi misle da je Nemačka na nišanu
Brojer nije sam u ovoj proceni. Drugi takođe upozoravaju na rastuću pretnju od Rusije, uključujući generalnog sekretara NATO Marka Rutea.
Estonski stručnjak za bezbednost Erki Kurt ide najdalje. On čak smatra Nemačku mogućom prvom metom.
Po njegovom mišljenju, udar na nemačku teritoriju imao bi veći politički i vojni uticaj nego napad na baltičke države. Mnogi drugi stručnjaci očekuju da će se prva eskalacija dogoditi tamo.
Brojer je bio rezervisan u svojim komentarima o debati o evropskom nuklearnom odvraćanju uz učešće Nemačke.
- Za to u početku nisu potrebne nove vojne konstrukcije - rekao je.
Nemačka razmatra kupovinu krstarećih raketa
Još jedna izjava iz intervjua je takođe značajna. Planirano raspoređivanje raketa dugog dometa u Nemačkoj, pokrenuto pod bivšim predsednikom SAD Džoom Bajdenom, očigledno neće biti sprovedeno.
- Ovo je strateško pitanje - rekao je Brojer.
Američke rakete su prvobitno bile zamišljene kao privremeno rešenje dok Nemačka ne razvije sopstvene kapacitete za napad i odbranu dugog dometa.
Pošto se raspoređivanje više ne razmatra, Nemačka ispituje kupovinu drugih sistema kao novo privremeno rešenje.
Brojer je bio u Pentagonu pretprošle nedelje da bi razgovarao o tome. Krajem ovog meseca, ministar odbrane Boris Pistorijus otputovaće u Vašington kako bi dodatno promovisao kupovinu krstarećih raketa Tomahavk.
(Kurir.rs/Bild)