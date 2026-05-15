Nakon ruskog raketnog udara na stambeni kompleks u Kijevu u kojem je život izgubilo 24 ljudi, među kojima i troje dece, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je oštro sankcionisanje Moskve. On je odao počast žrtvama položivši crvene ruže na mestu tragedije.

Spasilačke ekipe su privele kraju potragu u razorenom objektu, koji je pogođen u četvrtak tokom najintenzivnijeg ovogodišnjeg vazdušnog napada na ukrajinsku prestonicu.

Prilikom obilaska kijevskog okruga Darnica na levoj obali Dnjepra, Zelenski je razgovarao sa radnicima i istakao da je jedan deo zgrade raketom u potpunosti sravnjen sa zemljom. Tom prilikom se oglasio i na Telegramu: "Naši spasioci... radili su bez prestanka više od jednog dana".

Prema izveštajima kijevskih zvaničnika, Rusija je u dva uzastopna dana ispalila više od 1.500 bespilotnih letelica i desetine projektila na ukrajinsku teritoriju.

Daleko od linije fronta, u zapadnom delu zemlje, stradalo je još šest osoba.

Volodimir Zelenski položio crvene ruže na mesto ruševina stambene zgrade u Kijevu

Dan žalosti u prestonici

- Rusija nikada ne može da se normalizuje ovako - Rusija koja namerno uništava živote i nada se da će proći nekažnjeno. Potreban je pritisak - naglasio je Zelenski, apelujući na saveznike da pruže dodatnu podršku u vidu jačanja sistema protivvazdušne odbrane.

Državna agencija RIA prenela je saopštenje ruskog Ministarstva odbrane u kojem se navodi da su oružane snage Rusije sprovodile masovne udare na Ukrajinu u periodu od 12. do 15. maja.

Vlasti u Kijevu, gradu sa tri miliona stanovnika, proglasile su petak danom žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, dok su sve zabavne manifestacije odložene ili otkazane.

Građani odaju počast žrtvama ostavljajući cveće, plišane igračke i slatkiše pored improvizovanog spomenika na ruševinama. Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova, stotine spasilaca raščistilo je površinu od 3.000 kvadratnih metara tokom neprekidne 28-časovne pretrage.

Zvaničan bilans žrtava na ovoj lokaciji iznosi 24 poginulih, dok je 30 osoba uspešno izbavljeno iz ruševina. Povređeno je blizu 50 građana, a oko 400 ljudi je zatražilo psihološku podršku.

Odgovor Ukrajine

Predsednik Zelenski napomenuo je da prvi podaci ukazuju na to da je stambeni objekat pogođen tek proizvedenom ruskom raketom tipa H-101.

Iako zvanična Moskva odbacuje optužbe da namerno gađa civilne mete, tokom više od četiri godine trajanja rata, stambeni objekti i civilna infrastruktura često su bili na udaru širom Ukrajine.

U međuvremenu, ukrajinske snage uzvratile su udarima bespilotnih letelica po teritoriji Rusije. Prema rečima regionalnog guvernera, u napadu na ruski grad Rjazanj život je izgubilo četvoro ljudi, uključujući i jedno dete.

Ukrajinski napad dronovima na naftnu rafineriju u ruskom gradu Rjazanju

Tom prilikom oštećeni su stambeni objekti i pogođeno je jedno industrijsko postrojenje. Kijev je ubrzo potvrdio da je meta bila lokalna rafinerija nafte.