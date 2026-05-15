RAZGOVARALI MERC I TRAMP! Nemački kancelar otkrio detalje - uskoro se rešava sudbina ove dve zemlje?
Nemački kancelar Fridrih Merc objavio je danas da je razgovarao sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom o Iranu i da su se lideri složili da Teheran mora da pregovara sada.
Merc je na Iksu (X) napisao da je sa Trampom imao "dobar telefonski razgovor" po povratku predsednika SAD iz Kine.
- Slažemo se: Iran mora da sedne za pregovarački sto sada. Mora da otvori Ormuski moreuz - napisao je on.
Kancelar je dodao da Teheranu "ne sme da se dozvoli da ima nuklearno oružje".
U odvojenoj objavi, Merc je naveo i da je sa Trampom razgovarao o mirovnom rešenju za rat u Ukrajini, kao i da su lideri "uskladili svoje pozicije pred samit NATO u Ankari".
- SAD i Nemačka su jaki partneri u jakom NATO - zaključuje se u objavi.
(Kurir.rs/Beta)