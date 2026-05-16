STIGLO NAREĐENJE SIRSKOG! Ukrajina skuplja krunske dokaze za RATNE ZLOČINE nakon jezivog ruskog raketiranja!
Vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga Oleksander Sirski naložio je da se intenziviraju napori za skladištenje i obradu informacija vezanih za potencijalna ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava tokom borbi u toj zemlji.
To je na društvenoj mreži Iks (X) napisao ukrajinski pravnik, ekspert za međunarodno krivično pravo i borac za ljudska prava Gunduz Ajdinovič Mamedov.
- Koordinaciju ove inicijative obezbediće Služba za sprovođenje zakona i vojnopravne poslove ukrajinskih oružanih snaga - dodao je Mamedov.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija u napadima 13. i 14. maja koristila 1.567 dronova i 56 raketa različitih tipova protiv njegove zemlje.
(Kurir.rs/Beta)
