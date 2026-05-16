Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) objavila je da će Međunarodni aerodrom Palm Bič na Floridi zvanično nositi ime američkog predsednika Donalda Trampa od 9. jula.

To je najnoviji u nizu objekata, institucija ili državnih programa koji nose njegovo ime, prenose mediji.

Ministar saobraćaja Šon Dafi je ranije rekao da će troslovna oznaka aerodroma biti promenjena iz PBI u DJT, po Trampovim inicijalima.

Tramp je ranije nagovestio da se očekuju velika poboljšanja na aerodromu, ali nije precizirao o čemu se radi.

- Imamo mnogo planova. Mnogo sjajnih stvari će biti dodato da bi bio veći i bolji. Ne mislim da će bilo gde u zemlji imati aerodrom dobar kao vaš - rekao je Tramp.

Četiri glasa za, tri protiv

Lokalni komisari su ovog meseca glasali četiri prema tri da se aerodrom preimenuje po Trampu nakon burne javne rasprave.

Sporazum zabranjuje Trampovoj organizaciji da ostvari profit od samog preimenovanja aerodroma.

Demokrate na Floridi su se protivile promeni imena, tvrdeći da je neprikladno imenovati aerodrom po aktuelnom predsedniku.