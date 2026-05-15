Talibani su zvanično legalizovali dečje brakove u okviru novog, sveobuhvatnog porodičnog zakona. Ovaj dokument postavlja stroga pravila za maloletničke brakove i uvodi specifične smernice koje se odnose na "devojčice device", dodatno sužavajući osnovna ljudska prava u Avganistanu.

Detalji novog zakona: Od dečjih brakova do pravila poništenja

Dokument na 31 stranici, pod nazivom "Principi razdvajanja među supružnicima", detaljno propisuje uslove za raskid braka, oslanjajući se na rigorozna verska i pravna tumačenja.

Zakon obuhvata širok spektar pitanja, uključujući dečje brakove, srodstvo po mleku, prisilna razdvajanja, nestanak supružnika, kao i optužbe za preljubu i napuštanje vere.

Posebna pažnja posvećena je pravilu "kijar al-bulugh" (pravo izbora nakon puberteta), islamskoj odredbi koja dozvoljava poništenje braka sklopljenog u detinjstvu.

Međutim, uslovi su striktni: ukoliko je brak ugovorio neko od rođaka, a da to nisu otac ili deda, on se smatra pravno važećim, pod uslovom da postoji društvena kompatibilnost i adekvatan miraz.

Prema navodima nezavisnog avganistanskog medija Amu TV, dete po ulasku u pubertet može tražiti poništenje ovakvog braka, ali isključivo putem zvanične sudske odluke.

Ćutanje kao pristanak i apsolutna moć patrijarha

Novi propisi daju porodičnim starešinama ogromna ovlašćenja nad sudbinom dece. Iako se navodi da brak može biti poništen ukoliko se dokaže da je staratelj nasilan, mentalno nesposoban ili moralno nepodoban, u praksi su pravila duboko diskriminatorna.

Član 7 uvodi dvostruke standarde kada je reč o pristanku na brak. Prema ovom članu, ćutanje "device" tumači se kao njeno odobravanje, dok se isto pravilo ne primenjuje na muškarce ili ranije udate žene.

U društvu u kojem žene i devojčice žive u stalnom strahu od odmazde i retko smeju da progovore, ovakav zakon preti da hiljade maloletnica trajno zarobi u prisilnim zajednicama.

Široka ovlašćenja sudija i rešavanje bračnih sporova

Talibanskim sudijama data su neograničena ovlašćenja da intervenišu u bračnim sporovima. Oni rešavaju slučajeve dugotrajnog odsustva muža, napuštanja islama, pa čak i specifične situacije poput "zihara" – klasičnog islamskog koncepta u kojem muž upoređuje svoju suprugu sa zabranjenom ženskom rođakom.

U takvim slučajevima, sudije mogu naložiti mužu versku kaznu, odobriti razvod, pa čak i primeniti zatvorske i telesne kazne kako bi sproveli odluku.

Zakon precizno reguliše i takozvano "mlečno srodstvo". S obzirom na to da se deca koju je dojila ista žena prema islamskom pravu smatraju braćom i sestrama, sudije imaju pravo da ponište brak ukoliko se naknadno otkrije ovakva veza između supružnika.

Legalizacija nasilja i institucionalizovani kastinski sistem

Ovaj porodični zakon samo je najnoviji u nizu represivnih poteza koje talibani sprovode od povratka na vlast u avgustu 2021. godine. Uz zabranu školovanja za devojčice starije od šestog razreda i drastična ograničenja kretanja i zapošljavanja, novi krivični zakonik faktički stvara kastinski sistem u kojem su žene svedene na nivo obespravljenih robova.

Zastrašujuća je činjenica da je muževima sada zakonski dozvoljeno da fizički kažnjavaju svoje supruge, sve dok im ne nanesu ozbiljne povrede.

Član 32 propisuje da će nasilnik dobiti svega 15 dana zatvora, i to jedino ako ženu udari štapom toliko jako da izazove vidljive rane ili modrice, a ona to uspe da dokaže pred sudijom.

Apsurdnost pravnog sistema ogleda se u tome što žrtva mora ostati potpuno pokrivena dok sudiji pokazuje povrede, a uz to mora biti u pratnji muškog staratelja – što je najčešće upravo muž koji ju je pretukao.

Psihološko i seksualno nasilje nad ženama novi zakonik uopšte ne prepoznaje niti osuđuje.

Kriminalizacija traženja utočišta kod porodice

Ženama je ovim zakonom praktično onemogućeno da pobegnu od porodičnog nasilja.

Prema članu 34, ukoliko žena bez muževljeve dozvole više puta ode u kuću svojih roditelja ili rođaka i "odbije da se vrati uprkos njegovom zahtevu", suočava se sa kaznom od tri meseca zatvora.

Istom kaznom može biti sankcionisana i njena porodica koja joj je pružila utočište.

Kontrola nad muškarcima: Zatvor za prekratku bradu

Drakonske restrikcije se, međutim, ne zaustavljaju samo na ženama. Talibanski režim pojačao je kontrolu i nad muškarcima, pa se tako i berberi suočavaju sa hapšenjem ukoliko mušterijama previše skrate bradu.

Ministarstvo za širenje vrline i sprečavanje poroka nedavno je udvostručilo prethodne zahteve, proglasivši obaveznim nošenje brade duže od stisnute pesnice.

Ministar Halid Hanafi istakao je da je "odgovornost vlade da usmerava naciju ka izgledu u skladu sa šerijatom", dok je u zvaničnom uputstvu imamima naređeno da brijanje brade javno osuđuju kao "veliki greh".