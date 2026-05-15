Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp upustio se u žestoki verbalni sukob sa novinarom Njujork tajmsa nakon što mu je ovaj postavio pitanje o ishodu američke vojne kampanje u Iranu. Incident se dogodio tokom neformalne konferencije za novinare u predsedničkom avionu Er Fors Van.

Pitanje Irana podstaklo je sukob

Žustra razmena reči dogodila se u petak, kada je Dejvid Sanger iz Njujork tajmsa primetio da 38 dana bombardovanja Irana od strane Sjedinjenih Država i Izraela nije dovelo do promene režima u toj zemlji. Tramp ga je odmah prekinuo i počeo lične napade na novinara i njegove novine.

- Imao sam potpunu vojnu pobedu. Ali lažne vesti, ljudi poput vas, ne pišu tačno. Vi ste lažni čovek. Imali smo potpunu vojnu pobedu - rekao je Tramp Sangeru.

Tramp je optužio novinara za izdaju

Tramp je potom kritikovao izveštavanje Njujork tajmsa i CNN-a, koje je smatrao "najgorim", nakon čega je ponovo napao Sangera, optužujući ga za izdaju.

Dok je drugi novinar pokušavao da postavi pitanje, Tramp ga je prekinuo i ponovo se okrenuo Sangeru.

- Trebalo bi da znate bolje, Dejvide. Vi ste profesionalac. Vi znate bolje. Urednici vam govore šta da pišete, a vi to pišete. Trebalo bi da se stidite. U stvari, mislim da je to izdaja - rekao mu je.

"Imali smo potpunu pobedu"

Predsednik SAD je zatim ponovio tvrdnje svojih zvaničnika da su SAD "vojno" pobedile Iran, uništivši njegovu mornaricu, vazduhoplovstvo, protivvazdušnu odbranu, radare i rukovodstvo.

- Uništili smo sve. Oni su u potpunom rasulu, a mi smo postigli potpunu pobedu. Ali ljudi poput vas ne pišu istinu. U stvari, mislim da je ono što pišete izdajništvo - rekao je Tramp.

Tramp je priznao da američke snage nisu uništile civilnu infrastrukturu. "Nismo uništili nijedan most. Mogli bismo da uništimo njihove mostove i elektrane za dva dana, mogli bismo da uništimo sve".

Zatim je ponovio svoje optužbe o lažnim vestima.

- Onda sam pročitao Njujork tajms i oni se pretvaraju da Iranu ide dobro. Svi to znaju, i zato su vam pretplatnici dramatično opali. Znate, pretplatnici Tajmsa su dramatično opali jer su to lažne vesti. Dramatično je opalo, drastično - zaključio je Tramp.