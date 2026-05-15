To uključuje akreditacije, privremene telefone i bedževe delegacije.

Dopisnica New York Posta iz Bele kuće Emili Gudin objavila je na mreži X da američko osoblje nije dozvolilo unošenje bilo kakvih kineskih predmeta u avion.

- Američko osoblje uzelo je sve što su kineski zvaničnici podelili delegaciji, uključujući akreditacije, privremene telefone i bedževe, te ih bacilo u kantu pre ukrcavanja u Air Force One. Ništa iz Kine nije smelo u avion - napisala je ona.

Predsednik SAD-a Donald Tramp napustio je Peking uz svečani ispraćaj kineskih zvaničnika. Na aerodromu ga je ispratio kineski ministar vanjskih poslova Vang Ji, dok su školarci mahali američkim i kineskim zastavama.

Tramp je pri ulasku u avion podigao pesnicu prema okupljenima, mahnuo i bez dodatnih izjava ušao u letelicu.

Američki predsednik Donald Tramp završio posetu Kini Foto: Mark Schiefelbein/AP

Trodnevna poseta Kini bila je prva jednog aktuelnog američkog predsednika toj zemlji nakon devet godina, a obeležili su je brojni simbolični susreti i razgovori sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Dvojica lidera održala su sastanak u Velikoj dvorani naroda, prisustvovali zajedničkom banketu te obišli više istorijskih lokacija u Pekingu, uključujući kompleks Žongnanhaj.

(Kurir.rs/Klix)

