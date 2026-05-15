Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Slovački premijer Robert Fico obeležio je svoj "drugi rođendan" treningom, povodom dve godine od atentata u kojem je teško ranjen. Uz fotografiju na kojoj pokazuje dobru fizičku spremu, poručio je: "Što te ne ubije, to te ojača".

Atentat na slovačkog premijera dogodio se 15. maja 2024. godine u Handlova, nakon sednice vlade održane u domu kulture. Fico je tada upucan i hitno prebačen na operaciju, a njegovo stanje bilo je veoma teško.

Napadač je u oktobru 2025. godine osuđen na 21 godinu zatvora zbog politički motivisanog pokušaja ubistva i terorizma.