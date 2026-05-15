Slušaj vest

Slovački premijer Robert Fico obeležio je svoj "drugi rođendan" treningom, povodom dve godine od atentata u kojem je teško ranjen. Uz fotografiju na kojoj pokazuje dobru fizičku spremu, poručio je: "Što te ne ubije, to te ojača".

Atentat na slovačkog premijera dogodio se 15. maja 2024. godine u Handlova, nakon sednice vlade održane u domu kulture. Fico je tada upucan i hitno prebačen na operaciju, a njegovo stanje bilo je veoma teško.

Napadač je u oktobru 2025. godine osuđen na 21 godinu zatvora zbog politički motivisanog pokušaja ubistva i terorizma.

(Kurir.rs/Novosti)

Ne propustitePlaneta"PUTIN JE KONAČNO SPREMAN, MALO SMO GA POGURALI" Zelenski tvrdi da će ruski lider ipak pristati na pregovore, OTKRIVA TAKTIKU!
Vladimir Putin Volodimir Zelenski.jpg
PlanetaPREMIJER SLOVAČKE PROVEO NOĆ U PEKARI: Robert Fico celu noć radio kao dostavljač peciva! "Još jedno dobro iskustvo" (VIDEO)
Robert Fico
PlanetaPETER MAĐAR RAZGOVARAO SA FICOM: Novoizabrani premijer Mađarske postavio USLOV slovačkom kolegi, jedna TEMA ga posebno zabrinjava
Peter Mađar Robert Fico
Planeta"ROK VAM JE DO PONEDELJKA ILI GASIMO STRUJU"! Žestok udar Orbana i Fica na Zelenskog, traže da Kijev nastavi tranzit ruske nafte
11.jpg