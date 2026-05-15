Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da će Iran uvek biti čuvar bezbednosti u Ormuskom moreuzu.

Arakči je na platformi X napisao da je imao plodonosne razgovore sa indijskim kolegom Subramanjamom Džaišankarom i da je tom prilikom pojasnio da će Iran uvek izvršavati svoju istorijsku dužnost zaštitnika bezbednosti u Ormuskom moreuzu.

On je dodao da sve prijateljske zemlje mogu da računaju na bezbednost tokom trgovine.

Abas Arakči Foto: EPA Tatyana Makeyeva Pool

Arakči se nalazi na u Nju Delhiju gde se održava dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova zemalja BRIKS-a. BRIKS su 2006. godine osnovale Rusija, Kina, Indija i Brazil. Južna Afrika se pridružila 2011. godine, Egipat, Etiopija, Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati 2024. godine, a Indonezija 2025. godine.

Na listi partnerskih zemalja nalaze se i Belorusija, Bolivija, Kazahstan, Kuba, Malezija, Tajland, Uganda, Uzbekistan i Nigerija.