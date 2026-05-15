Pandemija kovida 19 odnela je oko 22,1 milion života širom sveta u periodu od 2020. do 2023. godine, što je više od tri puta od zvanično prijavljenog broja od oko sedam miliona, pokazuje nova procena Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Prema godišnjem izveštaju SZO, ovaj revidirani broj uključuje ne samo direktne smrti od korona virusa, već i posledice preopterećenosti zdravstvenih sistema, kao i šire društvene i ekonomske posledice pandemije.

Organizacija navodi da je 2021. godina bila najteža, sa do 10,4 miliona dodatnih smrtnih slučajeva.

SZO upozorava i na dugoročne posledice pandemije, uključujući pad očekivanog trajanja života na globalnom nivou - sa 73 godine u 2019. na oko 71 godinu u 2021. godini, što predstavlja povratak na nivoe iz prethodne decenije.

Istovremeno, u izveštaju se navodi da je u pojedinim oblastima ostvaren napredak, uključujući smanjenje infekcija HIV-om, kao i pad potrošnje alkohola i duvana u mnogim zemljama.

Takođe se ističe da je između 2015. i 2024. godine, 961 milion ljudi dobio pristup vodi za piće, 1,2 milijarde sanitarnim uslovima, 1,6 milijardi osnovnim higijenskim merama i 1,4 milijarde bezbednim metodama kuvanja.

Međutim, SZO upozorava da i dalje postoje ozbiljni globalni izazovi poput malarije, koja je porasla za 8,5 odsto, i teoretski sprečivi problemi poput anemije, koja i dalje pogađa skoro jednu od tri žene u reproduktivnom dobu.

U izveštaju se ističe i rodno zasnovano nasilje, koje pogađa jednu od četiri žene širom sveta, kao i gojaznost kod dece, problem koji je već pogodio 5,5 dece mlađe od pet godina u 2024. godini.

Istovremeno se ukazuje na nedovoljno prikupljanje podataka o smrtnosti u mnogim državama, što otežava precizno praćenje zdravstvenih trendova.