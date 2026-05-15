Dolazi li do preokreta u žestokom sukobu između nemačkog kancelara Fridriha Merca i američkog predsednika Donalda Trampa?

Posle nedelja teških tenzija, pretnji povlačenjem trupa i šokova oko carina, sada je održan ključni telefonski razgovor na najvišem nivou - nemački kancelar je uzeo slušalicu i direktno pozvao američkog predsednika tokom njegovog povratka iz Kine.

Kancelar Merc je na mreži X objavio: "Dobar telefonski razgovor sa Donaldom Trampom tokom njegovog povratka iz Kine. Složili smo se: Iran sada mora za pregovarački sto; mora se otvoriti Ormuski moreuz; Teheran ne sme da ima nuklearno oružje.

Takođe smo razgovarali o mirovnom rešenju za Ukrajinu i uskladili stavove pred NATO samit u Ankari. SAD i Nemačka su snažni partneri u snažnom NATO-u".

Neposredno pre telefonskog razgovora, Merc je na Katoličkom danu u Vircburgu govorio mladima o SAD. Kancelar je pokušao da uprkos svim problemima prikaže pozitivnu sliku Nemačke, piše Bild.

U međunarodnom poređenju, "nama i dalje ide prilično dobro", rekao je.

U tom kontekstu uporedio je to sa Amerikom.

"Veliki sam poštovalac Amerike. Moje divljenje trenutno ne raste“, rekao je Merc i dodao: "Svojoj deci danas ne bih preporučio da idu u SAD, da se tamo školuju i rade".

"Jer Nemačka nudi socijalnu tržišnu ekonomiju, a ne čisti kapitalizam. Mnogi mladi ljudi - čak i najveći talenti - danas imaju problem da nađu posao u SAD", rekao je kancelar.

Da li je Donald Tramp (79) u trenutku telefonskog razgovora već znao za te izjave, nije jasno. Kada je Merc poslednji put govorio mladima o SAD, američki predsednik je oštro uzvratio. To je bio okidač za najnovije zahlađenje između njih dvojice.

"On ne zna o čemu govori“, napisao je Tramp o Mercu tada na svojoj platformi Truth Social.

"Nije čudo što je Nemačkoj tako loše, i ekonomski i u drugim aspektima", dodao je.

Podsetimo, Merc je u aprilu u jednoj školi u Severnoj Rajni-Vestfaliji, govoreći o SAD, rekao da "čitava nacija doživljava poniženje od iranskog državnog rukovodstva".

