Rusija priprema nove raketne napade i napade dronovima na ključne objekte u Ukrajini, uključujući Kancelariju predsednika i njegovu rezidenciju, objavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Informacije potiču iz ruskih dokumenata koje je dobila Odbrambena obaveštajna služba Ukrajine (ODS), piše Ukrajinska pravda.

Zelenski je objavio detalje na društvenim mrežama posle sastanka sa načelnicima Generalštaba, obaveštajnih službi i Službe bezbednosti Ukrajine. Saopštenje je praćeno satelitskim snimcima, za koje se kaže da potiču iz ruskih vojnih izvora i datiraju od 6. maja. Snimci prikazuju koordinate i podatke za nekoliko lokacija u centru Kijeva, uključujući Kancelariju predsednika, predsedničku rezidenciju i podzemne zaštićene objekte.

Zelenski: Izvor naše odbrane je spremnost naroda

U svom saopštenju, Zelenski je rekao da je obaveštajna služba došla do dokumenata koji otkrivaju ruske pripreme za napade na ono što Moskva naziva „centrima za donošenje odluka“.

„Naša obaveštajna služba odbrane dobila je dokumenta koja pokazuju da Rusi pripremaju nove raketne i napade bespilotnim letelicama na Ukrajinu, uključujući napade na ono što oni nazivaju 'centrima odlučivanja'. Među njima je skoro dvadesetak političkih centara i vojnih komandnih mesta“, rekao je Zelenski.

„Naravno, uzeli smo u obzir ovu informaciju. Međutim, vredi poslati posebnu poruku ruskom rukovodstvu da Ukrajina ipak nije Rusija. Za razliku od države agresora, gde postoji jasan autor ovog rata i dugogodišnji krug oko njega koji ga drži odvojenim od stvarnosti, izvor odbrane Ukrajine je spremnost naroda da se bori za svoju nezavisnost i sopstvenu suverenu državu“, dodao je.

On je naglasio da ukrajinski narod ne može biti poražen. „Rusija mora da okonča rat i pregovara o dostojanstvenom miru, umesto da traži nove načine da zastraši Ukrajinu. Zahvaljujem svima koji pomažu“, zaključio je predsednik.

Foto: X printscreen, Shutterstock

Povećani vazdušni napadi

Vojna obaveštajna služba je 13. maja upozorila da je Rusija pokrenula novi talas kombinovanih vazdušnih udara protiv Ukrajine koji bi mogli da potraju.

Rusija je 13. i 14. maja izvela masovni kombinovani napad u kojem su, prema rečima Zelenskog, ruske snage lansirale 1.567 dronova i 56 raketa različitih tipova. Predsednik je napomenuo da je stopa presretanja bila prilično visoka, ali je naglasio potrebu za daljim jačanjem protivvazdušne odbrane.