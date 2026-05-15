Uzrok nesreće i vrsta hemikalije koja je iscurila za sada nisu poznati.

U hemijskom akcidentu koji se danas dogodio u industrijskom pogonu u Nirnbergupovređeno je 30 osoba, od kojih su dve u životnoj opasnosti, saopštle su nemačke službe za vanredne situacije.

Prema navodima Bavarskog crvenog krsta, jedna osoba je reanimirana na licu mesta posle curenja za sada nepoznate hemikalije u fabrici u ulici Turn-und-Taksis, u gradskom naselju Šafhof, prenosi Bild.

Incident se dogodio oko 11.30 časova, nakon čega su na teren upućene jake snage vatrogasaca, hitne pomoći i policije. Prema podacima vatrogasne službe, u akciji je učestvovalo oko 100 pripadnika spasilačkih ekipa.

Nadležni su naveli da je 20 osoba zadobilo lakše povrede, osam srednje teške, dok su dve osobe teško povređene i nalaze se u kritičnom stanju.

Ukupno 17 povređenih prevezeno je u bolnice radi daljeg lečenja, dok je oko 90 ljudi zbrinuto na licu mesta.

Uzrok nesreće i vrsta hemikalije koja je iscurila za sada nisu poznati. Vatrogasci su saopštili da kompanija u kojoj se nesreća dogodila redovno koristi hemijske supstance u procesu rada.

Objekat je iz predostrožnosti evakuisan, a prema informacijama službi za vanredne situacije, nije bilo opasnosti po stanovništvo jer su se oslobođene supstance zadržale unutar zgrade.