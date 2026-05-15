Nepoznat broj učenika danas je otet iz osnovne i srednje škole u Nigeriji, nakon što su u nju upali osumnjičeni pobunjenici, saopštili su meštani.

Naoružani napadači su upali u osnovnu i srednju školu "Musa" u mestu Askira-Uba u oko devet časova po lokalnom vremenu, tokom nastave, nakon čega su oteli nekoliko učenika, rekli su meštani agenciji Rojters.

Nastavnik u školi je rekao Rojtersu da su naoružani napadači stigli na motociklima, kao i da je mnogo učenika odvedeno, iako su se neki sakrili u žbunju.

Nijedna poznata militantna grupa nije preuzela odgovornost za napad, koji liči na rad Boko Harama, grupe koja je ranije otimala decu iz škola, naročito devojčice, u istim predelima Nigerije.

Musa se nalazi blizu oboda šume Sambisa, dugogodišnjeg uporišta islamističkih pobunjenika koji više od 10 godina vode nasilne kampanje na severoistoku Nigerije.

Lokalni zvaničnici su okarakterisali napad kao "srceparajući" i pozvali vlasti da brzo reaguju.

Masovne otmice koje sprovode naoružane grupe postale su veliki bezbednosni izazov u ​​Nigeriji u poslednjih nekoliko godina, a škole su često meta napada.

Kurir.rs/Beta/Rojters

