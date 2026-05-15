Izrael je u petak izvršio raciju u Gazikako bi ubio šefa oružanog krila Hamasa, koga je opisao kao arhitektu napada 7. oktobra 2023. godine, koji je pokrenuo dvogodišnju izraelsku ofanzivu na palestinskoj teritoriji.

On je najviši zvaničnik Hamasa koji je meta Izraela od prekida vatre postignutog uz posredovanje SAD u oktobru, javlja Rojters.

Izraelske vlasti su potvrdile napad.

Meta napada bio je Iz al-Din al-Hadad, koji je postao vojni komandant Hamasa u Pojasu Gaze nakon što je Izrael ubio njegovog prethodnog komandanta, Mohameda Sinvara, u maju 2025. godine.

U zajedničkom saopštenju, premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Kac rekli su da je Hadad „odgovoran za ubistva, otmice i patnje hiljada izraelskih civila i vojnika“.

Dva lidera nisu potvrdila da li je Hadad ubijen u napadu.

Hamas bez komentara

Hamas se još nije oglasio o sudbini svog komandanta. Napad se dešava u trenutku kada Hamas jača svoju kontrolu nad priobalnim pojasom teritorije pod svojom kontrolom.

Najmanje jedna osoba poginula u Gazi

Bolničari i svedoci u Gazi izvestili su da je u vazdušnom napadu pogođen stan u naselju Rimal u gradu Gazi. Najmanje jedna osoba je poginula, a nekoliko je ranjeno. Identitet ubijene osobe još nije poznat. Ubrzo nakon prvog napada, u drugom izraelskom vazdušnom napadu pogođeno je vozilo u obližnjoj ulici, rekli su isti izvori. Trenutno nema informacija o mogućim žrtvama u drugom napadu.