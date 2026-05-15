Ruske krstareće rakete korišćene u smrtonosnom napadu na Ukrajinu u četvrtak proizvedene su ove godine i sadrže zapadne komponente uprkos sankcijama, saopštile su ukrajinske vlasti.

Najmanje 24 osobe su poginule u napadu na stambenu zgradu u Kijevu, a fotografije ostataka rakete ukazuju da se radilo o raketi H-101, jednoj od najnaprednijih ruskih krstarećih raketa. Slike su pregledali ukrajinski zvaničnici, nezavisni stručnjak i Financial Times.

Krstareća raketa H-101

Komponente proizvedene na Zapadu

Glavni ukrajinski zvaničnik za sankcije, Vladislav Vlasjuk, rekao je za Fajnenšel tajms da su sve krstareće rakete H-101 koje su pogodile Kijev i koje su analizirali ukrajinski stručnjaci proizvedene u drugom kvartalu 2026. godine. To uključuje i raketu koja je pogodila stambenu zgradu u prestonici.

„Svaka raketa je sadržala više od 100 komponenti proizvedenih na Zapadu“, napisao je Vlasjuk na platformi X u četvrtak.

Identična raketa H-101, koja je pregledana nakon napada 20. januara, sadržala je čipove američkih kompanija kao što su Texas Instruments, AMD i Kyocera AVX, kao i nemačke Harting Technology Group, holandske Nexperia i drugih.

To je prema dokumentu koji je Fajnenšelu dostavio kabinet predsednika Volodimira Zelenskog. Nekoliko delova nosilo je serijske brojeve koji ukazuju na proizvodnju 2024. i 2025. godine, dugo nakon što su sankcije uvedene. U ostacima iz januara pronađeno je i nekoliko komponenti kineske i tajvanske proizvodnje.

Foto: Efrem Lukatsky/AP

Razmere napada i reakcija Moskve

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je u četvrtak da je od 56 raketa koje je Rusija ispalila u najvećem kombinovanom napadu u ratu za 24 sata, 35 bilo H-101. Raketa lansirana iz aviona proizvodi se i u varijanti sposobnoj za nošenje nuklearnog oružja, H-102.

Zelenski je rekao da je između srede i četvrtka Rusija lansirala više od 1.560 dronova na ukrajinske gradove , što zajedno predstavlja najveći kombinovani raketni i dronski napad u ratu.

Masovni ruski napad raketama i dronovima na rusku prestonicu Kijev, ubijeno najmanje 24 i ranjeno 48 ljudi

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je pokrenulo „masovni napad oružjem dugog dometa i visoke preciznosti sa kopna, iz vazduha i sa mora“, uključujući hipersonične rakete „Kinžal“, kao i dronove, na ukrajinske odbrambene objekte i infrastrukturu.

Tvrdili su da su napadi, pokrenuti nakon što je trodnevno primirje dogovoreno uz posredovanje SAD isteklo u utorak, bili odgovor na ukrajinske napade. Ministarstvo je navelo da su sve rakete pogodile predviđene ciljeve i nije komentarisalo napad na stambenu zgradu.

Proizvodnja uprkos sankcijama

Rusija je povećala proizvodnju raketa H-101 od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine. Prema ranijem izveštaju Fajnenšel tajmsa, proizvodnja u 2024. godini bila je osam puta veća nego pre rata. Zatim su ruske snage uništile dečju bolnicu u Kijevu raketom H-101 koja je takođe koristila zapadne komponente.

Foto: MAXYM MARUSENKO/EPA

Iako je Rusija značajno proširila svoje proizvodne kapacitete, ona i dalje zavisi od komponenti zapadnog dizajna u ključnim oblastima, uključujući mikroelektroniku. Pošto su mnogi od ovih proizvoda predmet kontrole izvoza SAD, veliki deo se sada proizvodi u Kini.

Sprovođenje izvoznih pravila je teško: Kada zapadne kompanije prodaju komponente, treće strane ih mogu preprodati ruskim kupcima. Takođe se pokazalo da su neke komponente pronađene u ruskim raketama falsifikovane, a kineske fabrike prave klonove zapadnih delova.

Analiza ostataka projektila

Fabijan Hofman, stručnjak za raketnu tehnologiju na Univerzitetu u Oslu, pregledao je fotografije i rekao da ostaci podsećaju na one rakete H-101, „na osnovu onoga što smatram ostacima turboventilatorskog motora i trupa aviona“.

„S obzirom na profil oštećenja, bila je u pitanju ili balistička ili krstareća raketa“, rekao je. „Nema šanse da je ovo bio dron.“

Takođe, fotografije potvrđenih ostataka rakete H-101 i javno dostupne slike njenog motora izgledaju identično ostacima na fotografijama koje je dobio Fajnenšel tajms.

