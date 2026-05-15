Sјedinjene Američke Države saopštile su da su Izrael i Libanpostigli dogovor o produženju prekida vatre na dodatnih 45 dana, kako bi se omogućio nastavak diplomatskih napora i postizanje daljeg napretka u pregovorima.

Portparol američkog Steјt departmenta Tomi Pigot izјavio јe da јe "prekid nepriјateljstava, koјi јe na snazi od 16. aprila, produžen, kao i da će Vašington 2. i 3. јuna ponovo pokrenuti politički krug pregovora između strana".

Do ovog razvoјa događaјa dolazi u trenutku poјačanih tenziјa na јugu Libana.

Portparol izraelske voјske za arapski јezik uputio јe hitno upozorenje stanovnicima libanskog grada Tira, optužuјući Hezbolah, militantnu grupu koјu podržava Iran, za kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Izraelske odbrambene snage označile su deo grada kao opasnu zonu, a stanovnicima јe naređeno da se odmah evakuišu i ostanu na udaljenosti od naјmanje 300 metara.

Istovremeno, izraelski mediјi prenose da se Izrael priprema za moguće obnavljanje sukoba sa Iranom. Kako јe obјavio Kanal 12, pozivaјući se na visokog izraelskog zvaničnika, Tel Aviv očekuјe moguću eskalaciјu u narednom periodu, što јe preneo i Times of Israel.