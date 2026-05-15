Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi prihvatio 20-ogodišnju obustavu obogaćivanja uranijuma, koje je u središtu iranskog nuklearnog programa, ukoliko bi Teheran dao "pravu" garanciju.

Kako piše The Times of Israel, to predstavlja očigledan zaokret u odnosu na njegov raniji zahtev da Iran trajno obustavi svoj program i obećanje da nikada neće dozvoliti Iranu da dođe do nuklearnog oružja.

Tramp je to rekao novinarima u predsedničkom avionu "Air Force One" dok je napuštao Kinu nakon dvodnevnog samita sa predsednikom Si Đinpingom.

Na pitanje da li je "odbacio najnoviji predlog Irana", on je kazao da ga je pogledao, kao i da mu se ne dopada prva rečenica.

"Neprihvatljiva je rečenica, jer su se u potpunosti složili da nema nuklearnog programa. Ako u njihovom predlogu postoji bilo kakav oblik nuklearnog programa, ja ostatak ni ne čitam", rekao je Tramp.

Novinar ga je prekinuo pitanjem: "Dakle, 20 godina vam nije dovoljno, mora da bude trajno...?"

"Ne, 20 godina je dovoljno, ali nivo njihove garancije mora da bude pravi. Drugim rečima, to mora da bude stvarnih 20 godina...", kazao je Tramp.

Predsednik SAD se zatim požalio da je Iran sada saopštio da ne može da ukloni svoju nuklearnu "prašinu", misleći na podzemne zalihe od 440 kilograma visoko obogaćenog uranijuma.

"Rekli su da to ne mogu da uklone jer nemaju tehnologiju za uklanjanje, nemaju odgovarajuće traktore", rekao je Tramp i dodao da samo Kina i SAD imaju tehnologiju da uklone taj materijal iz "uništenih" nuklearnih postrojenja.

On je naveo da je Iran prethodno pristao da zalihe budu uklonjene, ali da je kasnije odustao od toga.