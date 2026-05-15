Slušaj vest

Američko osoblje nije dozvolilo unošenje bilo kakvih kineskih predmeta u avion američkog predsednikapre poletanja za Sjedinjene Američke Države, izjavila je dopisnica lista Njujork post iz Bele kuće Emili Gudin.

"Američko osoblje uzelo je sve što su kineski zvaničnici podelili delegaciji, uključujući akreditacije, privremene telefone i bedževe i bacilo ih u kantu pre ukrcavanja u Air Force One. Ništa iz Kine nije smelo u avion", napisala je ona na platformi X.

Tramp je boravio u trodnevnoj poseti Kini, prvoj poseti nekog američkog predsednika od 2017. godine.

On je rekao ranije danas da je među glavnim temama razgovora sa kineskim rukovodstvom bio i rat sa Iranom, sugerišući da Peking deli stav Vašingtona o potrebi okončanja sukoba i otvaranja Ormuskog moreuza.

Tramp je izjavio i da su on i Si postigli "fantastične trgovinske sporazume", kao i da još nije doneo odluku o velikoj prodaji američkog naoružanja Tajvanu.