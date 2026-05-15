Slušaj vest

Bivši šef Kabineta predsednika Ukrajine Andrij Jermakostaje u pritvoru, pošto uplata kaucije još nije u potpunosti realizovana zbog problema u radu bankarskog sistema, saopštili su njegovi advokati.

Prema navodima odbrane, sud je 14. maja odredio pritvor Jermaku uz mogućnost plaćanja kaucije, ali iako je potrebna suma navodno već prikupljena kroz više uplata različitih lica, sredstva još nisu u celosti evidentirana, prenosi Suspilne.

Advokat Igor Fomin tvrdi da su bankarski sistemi trenutno nefunkcionalni ili delimično blokirani, zbog čega se transakcije ne mogu u potpunosti obraditi, kao i da će kaucija biti aktivirana čim se sistem stabilizuje.

"Postoje platni nalozi, ali ne znamo koje je uplate banka već obradila. Radi se o više tranši, ne o jednoj velikoj uplati", naveo je Fomin.

Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP

On je dodao da smatra da je visina kaucije "nesrazmerna i pravno problematična", ističući da bi sud, prema njegovim rečima, trebalo da uzme u obzir lične prihode optuženog.

Prema pisanju ukrajinskih medija, do 15.30 časova u četvrtak prikupljeno je oko 14,5 miliona grivni (oko 340.000 evra) kaucije od više fizičkih lica. Najveći pojedinačni doprinosi iznosili su više miliona grivni, uključujući donacije pojedinaca iz pravnih i javnih krugova.

Među donatorima se pominju i javne ličnosti, dok je odbrana potvrdila da su uplate stigle od više osoba, ali ne i da li su sve već zvanično uknjižene.

Odbrana tvrdi da je deo kaucije uplatio i bivši selektor ukrajinske fudbalske reprezentacije Serhij Rebrov, što je izazvalo dodatnu pažnju javnosti.

Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP

Optužen za pranje novca

Jermak je osumnjičen u okviru istrage o navodnom pranju novca povezanom sa izgradnjom stambenog kompleksa "Dinastija" kod Kijeva. Prema navodima tužilaštva, slučaj se odnosi na moguće nezakonite finansijske tokove i zloupotrebe u okviru organizovane grupe.

On je uhapšen nakon što su ga 11. maja ukrajinsko Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAP) i Nacionalni antikorupcijski biro (NABU) optužili za krivično delo pranja novca u posebno velikim razmerama, za koje zakon predviđa kaznu zatvora od osam do 12 godina.

SAP je u utorak zatražio od suda da Jermaku odredi pritvor uz mogućnost plaćanja kaucije u iznosu od 180 miliona grivni (oko 4,2 miliona evra).