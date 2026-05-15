FBI nudi nagradu od 200.000 dolara za informacije koje bi mogle da dovedu do hapšenja bivše obaveštajne specijalistkinje američkog ratnog vazduhoplovstva, koja je 2019. godine optužena za špijunažu u korist Irana.

FBI je u četvrtak saopštio da i dalje pokušava da locira Moniku Vit, za koju veruje da je prebegla u Iran 2013. godine.

Agencija navodi da veruje kako ona "verovatno i dalje podržava njegove zlonamerne aktivnosti", misleći pritom na Iran.

"FBI nije zaboravio i veruje da u ovom kritičnom trenutku iranske istorije postoji neko ko zna nešto o njenom boravištu", izjavio je u saopštenju Danijel Virzbicki, specijalni agent zadužen za kontraobaveštajno i sajber odeljenje kancelarije FBI-a u Vašingtonu.

Kako je on istakao, FBI želi da je izvede pred lice pravde.

Vit je bila bivša kontraobaveštajna oficirka Kancelarije za specijalne istrage američkog ratnog vazduhoplovstva.

Između 2003. i 2008. godine njen posao uključivao je kontraobaveštajne zadatke koji su je odveli na Bliski istok, piše CNN.

Tadašnji pomoćnik državnog tužioca Džon Demers tvrdio je 2019. godine da je Iran ciljao i regrutovao Vit, a nakon njenog prebegavanja navodno je Iranu otkrila postojanje "visoko poverljivog programa prikupljanja obaveštajnih podataka", kao i identitet američkog obaveštajnog oficira, "čime je ugrozila život te osobe".

Tužioci su u optužnici naveli da je Vit od otprilike januara 2012. do maja 2015. godine u Iranu i drugim zemljama van SAD sarađivala sa Irancima kako bi pružila "dokumenta i informacije povezane sa nacionalnom odbranom Sjedinjenih Američkih Država, sa namerom i razlogom da veruje da će oni biti iskorišćeni na štetu SAD i u korist Irana".

Optužnicom su obuhvaćena i četvorica Iranaca zbog zavere, pokušaja računarske provale i teške krađe identiteta.