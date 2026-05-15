SAUDIJSKA ARABIJA PREDLAŽE PAKT O NENAPADANJU SA IRANOM: Zemlje Zaliva zabrinute da će se posle rata suočiti sa teheranskim režimom
Saudijska Arabija razmatra sa svojim saveznicima ideju o paktu o nenapadanju između država Bliskog istoka i Irana, kao deo razgovora o upravljanju regionalnim tenzijama nakon završetka američko-izraelskog rata protiv Islamske Republike.
Prema rečima diplomata, Rijad razmatra Helsinški proces iz 1970-ih, koji je ublažio tenzije u Evropi tokom Hladnog rata, kao potencijalni model, a pakt o nenapadanju je jedna od nekoliko ideja koje se razmatraju, piše Fajnenšel tajms.
Strah od oslabljenog, ali ratobornijeg Irana
Zemlje Zaliva su posebno zabrinute da će se nakon završetka sukoba i smanjenja velikog američkog vojnog prisustva na njihovim granicama suočiti sa ranjenim, ali još ratobornijim islamskim režimom.
Helsinški sporazumi, koje su 1975. godine potpisale Sjedinjene Američke Države, evropske zemlje i Sovjetski Savez i njegovi saveznici, imali su za cilj da reše bezbednosna pitanja i podstaknu ekonomsku saradnju između rivalskih sila. Oni su promovisani kao mogući model za Bliski istok, gde susedi Iran smatraju destabilizujućom silom od Islamske revolucije 1979. godine.
Potraga za novim bezbednosnim rešenjima
Međutim, višemesečni rat stvorio je novu potrebu za hitnom akcijom među arapskim i muslimanskim državama, podstakavši ih da preispitaju svoje saveze i bezbednosnu strukturu regiona.
Diplomate navode da su brojne evropske prestonice i institucije EU podržale saudijsku ideju i pozvale druge zemlje Zaliva da je podrže. Oni to vide kao najbolji način da se izbegnu budući sukobi i pruže garancije Teheranu da ni on neće biti napadnut.
U toku su tajni pregovori između SAD-a i Irana o sporazumu kojim bi se okončao rat i ponovo otvorio Hormuški tjesnac. Međutim, ti su pregovori usredsređeni na iranski nuklearni program, a ne na njegov arsenal projektila i bespilotnih letelica ili na potporu regionalnim paravojnim grupama, što su ključni brige arapskih država.
Kurir.rs/Fajnenšel tajms