Jedne hladne večeri prošlog meseca, dvanaestogodišnji Anatolij Prohorenko oborio je ruski dron koji je trebalo da napadne njegovu mlađu braću i sestre, koristeći veštinu koju je slučajno naučio od vojnika.

Dečakov čin u selu na severu Ukrajine, nedaleko od ruske granice, ističe zastrašujuću stvarnost rata u kojem civile sve više love mali, komercijalni dronovi, u onome što Ukrajinci gorko nazivaju ruskim „ljudskim safarijem“, izveštava Vašington post.

Anatolij je bio na kruški, sekući oštećenu granu za svog komšiju, kada je čuo zujanje. Taj zvuk često znači smrt u Ukrajini, i to ne samo za vojnike na frontu. Sve češće civile prate i napadaju mali, komercijalno dostupni dronovi sa kamerama i eksplozivom, kojima se upravlja sa udaljenosti od deset kilometara. Ta teroristička kampanja je počela u Hersonu, a poslednjih meseci se proširila na pogranična područja širom zemlje.

Anatolij je znao da je stigao do njegovog sela u Černihivskoj oblasti. Traktori su pogođeni na poljima, u martu je dron razneo automobil blizu prodavnice, a samo dan ranije, jedan je eksplodirao u njegovoj ulici.

Sada se dron koji je čuo kretao pravo ka njegovoj kući. Dok se držao za deblo drveta, crni kvadrokopter je leteo tik iznad zemlje i krenuo ka dvorištu gde su se njegova troje mlađe braće i sestara igrala sa drugom decom. Gledao je kako dron počinje da poleće, očigledno se spremajući za napad.

„Video je decu i počeo je da se diže u vazduh“, rekao je Anatolij. „Tada sam shvatio da će se nešto desiti.“

Ono što je dečak sledeće uradio – nešto što malo civila u Ukrajini nauči – spasilo je živote dece i njegove majke, koja je menjala pelene u kući. Njegova priča pokazuje koliko je duboko taktika koju su Ujedinjene nacije nazvale ratnim zločinom zamaglila granicu između vojnika i civila u petoj godini ruske agresije. U dometu dronova, preživljavanje je postalo vojna veština.

Ljudski safari kao ratni zločin

„To je zaista strašan problem koji Rusi nameću ukrajinskim civilima u gradovima gde koriste taktiku ljudskog safarija“, rekao je Robert Tolast, istraživač vojnih nauka u Kraljevskom institutu ujedinjenih službi u Londonu.

On je objasnio da su napadi bili osmišljeni da demoralizuju stanovništvo i primoraju ukrajinske komandante da rasporede svoje sisteme protiv dronova, koji uključuju ometanje signala i postavljanje mreža, na širem području.

Lov dronovima na civile počeo je pre dve godine u Hersonu, kada su ruske snage sa druge strane reke Dnjepar počele da koriste jeftine komercijalne FPV dronove za praćenje i napadanje ljudi u njihovim svakodnevnim aktivnostima.

U novembru 2024. godine, dron je bacio eksploziv na čoveka koji je vozio moped, a zatim i na kola hitne pomoći koja su mu pritekla u pomoć. Do aprila 2025. godine, takvi napadi su ubijali 42 civila mesečno i ranili skoro 300, prema izveštaju nezavisne komisije UN za ljudska prava.

Istražitelji su utvrdili da je kampanja naređena iz Moskve radi sistematskog terorisanja stanovništva i da predstavlja „ubistvo kao zločin protiv čovečnosti“.

Foto: screenshot YT/WarBlueprint

Tehnološka trka sa optičkim vlaknima

Prvi odgovor Ukrajine bio je elektronsko ometanje, ali su se Rusi prilagodili opremanjem dronova optičkim vlaknima. Tanka nit, slična pramenu kose, odmotava se tokom leta i prenosi video signal operateru i komande dronu, zaobilazeći radio frekvencije koje mogu da ometaju. Tolast kaže da je prilagođavanje komercijalnog drona jeftin i efikasan trik. Iako se nit može zapetljati, ruske jedinice često šalju dva ili tri drona u misiju radi veće pouzdanosti.

Prednosti fizičke veze su ogromne jer su dronovi imuni na smetnje i ne gube signal na većim udaljenostima. Rusija je masovno koristila ovu tehnologiju krajem 2024. i 2025. godine da bi napala ukrajinske linije snabdevanja, proizvodeći oko 50.000 takvih dronova mesečno, dok je Ukrajina proizvodila 20.000.

Ali Ukrajina je sustigla zaostatak i prošle godine uništila jedinu rusku fabriku optičkih vlakana u Saransku, ostavljajući Ruse sada zavisnim od uvoza iz Kine.

Susret koji je spasao živote

Ukrajinski zvaničnici i lokalno stanovništvo potvrđuju da Rusija sada koristi istu tehnologiju za napad na civile, a superfini filamenti se sve češće pronalaze daleko od linije fronta.

Anatolij i njegov otac, 49-godišnji Volodimir Poltoracki, počeli su da primećuju blistave niti nekoliko meseci ranije. „Zimi je zapravo lepo na svoj način. Vise preko puta i na drveću poput girlandi, a na njima se stvara mraz“, rekao je Volodimir.

Jednog jesenjeg dana, dok su otac i sin sekli drva za ogrev, Anatolij je video poznatog vojnika, specijalistu za eksplozive sa pozivnim znakom „Dinamo“, kako rukuje jednim od konca.

Dečak ga je pitao šta radi. Vojnik mu je pokazao kako je optička vlakna gotovo nemoguće preseći, a da se ne poseče i demonstrirao je tehniku presecanja niti. Savetovao ga je da, ako ikada pokuša to da uradi, sačeka 15 sekundi nakon što dron prođe kako ne bi postao meta.

Trenutak koji je sve promenio

Tako je Anatolij, čuvši zujanje sa kruške, pogledao dole i ugledao dron kako nisko leti. Iza njega, tanak optički trag je svetlucao na večernjem suncu. Dok se dron kretao ka njegovoj porodici, skočio je na zemlju, pretrčao oko dvadeset metara i uhvatio konac prstima. Napravio je omču, nežno povukao i setio se vojnikovih uputstava.

„Nisam imao vremena. Brojao sam do 10 i presekao ga“, rekao je. Konac je pukao. Dron se vinuo u vazduh, dalje od dece i kuća, i srušio se u obližnji žbun. „Čekao sam eksploziju, ali ništa se nije dogodilo“, rekao je Anatolij. Dron je pao u gustu, močvarnu vegetaciju i nije eksplodirao. Anatolijev jedini suvenir je mala pramen fine bele niti kojim je savladao dron.

Život posle herojskog čina

„Kako civil, a kamoli dete, može da uradi tako nešto? Ne bi svaki vojnik bio u stanju da tako reaguje u deliću sekunde“, rekao je jedan vojnik Dinama za Vašington post. Anatolij je proglašen herojem u Ukrajini, ali je postao i meta komentatora na ruskim Telegram kanalima. Njegova porodica od sedam članova privremeno se preselila u dvosoban stan u Černigovu, dva sata južno.

I dalje putuju u svoje selo da obrađuju svoja polja krompira i dalje pronalaze tragove optičkih vlakana. Jedna od njihovih komšinica, 47-godišnja žena, povređena je u nedelju kada je dron udario u njen automobil. Porodica zna da su ovi visokotehnološki lovci sada postali redovan deo života i smrti u selu.