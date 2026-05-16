Visoki izraelski zvaničnik izjavio je danas da se Izrael priprema za skori nastavak rata protiv Irana.

"Amerikanci razumeju da pregovori sa Iranom ne vode nikuda", rekao je neimenovani izraelski zvaničnik za Kanal 12, prenosi Tajms of Izrael.

On je kazao da se Izrael priprema za dane, pa i nedelje obnovljenih borbi i da čeka konačnu odluku američkog predsednika Donalda Trampa.

"Više ćemo znati za 24 sata", dodao je on.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je ranije danas da je Iran zainteresovan za nastavak pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama samo ako druga strana bude ozbiljna u razgovoru.

Govoreći na konferenciji za medije nakon završetka samita BRIKS-a, on je istakao da Iran nema poverenja u SAD, prenela je Al Džazira.

Arakči je dodao da Teheran pokušava da održi primirje kako bi se pružila šansa za diplomatsko rešenje, ali da pregovore usporava, kako je ocenio, nedostatak poverenja.

Posebno je istakao da su SAD i Iran "u ćorsokaku" po pitanju iranskog obogaćivanja uranijuma, što je dovelo do toga da se ta tema odloži do kasnijih faza pregovora.