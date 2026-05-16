Slušaj vest

Visoki izraelski zvaničnik izjavio je danas da se Izrael priprema za skori nastavak rata protiv Irana.

"Amerikanci razumeju da pregovori sa Iranom ne vode nikuda", rekao je neimenovani izraelski zvaničnik za Kanal 12, prenosi Tajms of Izrael.

On je kazao da se Izrael priprema za dane, pa i nedelje obnovljenih borbi i da čeka konačnu odluku američkog predsednika Donalda Trampa.

"Više ćemo znati za 24 sata", dodao je on.

Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je ranije danas da je Iran zainteresovan za nastavak pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama samo ako druga strana bude ozbiljna u razgovoru.

Govoreći na konferenciji za medije nakon završetka samita BRIKS-a, on je istakao da Iran nema poverenja u SAD, prenela je Al Džazira.

Arakči je dodao da Teheran pokušava da održi primirje kako bi se pružila šansa za diplomatsko rešenje, ali da pregovore usporava, kako je ocenio, nedostatak poverenja.

Posebno je istakao da su SAD i Iran "u ćorsokaku" po pitanju iranskog obogaćivanja uranijuma, što je dovelo do toga da se ta tema odloži do kasnijih faza pregovora.

Kurir.rs/Tajms of Izrael

Ne propustitePlanetaNETANJAHU: Jerusalim će zauvek ostati pod kontrolom Izraela, Iran nikad slabiji!
Benjamin Netanjahu.jpg
PlanetaIRANSKI MINISTAR: Nećemo se pokoriti pretnjama Amerike i Izraela
Abas Aragči
PlanetaTAJNA POSETA NETANJAHUA EMIRATIMA: Izraelski premijer u jeku američko-iranskog rata razgovarao sa predsednikom UAE
Benjamin Netanjahu Donald Tramp
PlanetaSAUDIJSKA ARABIJA IZVELA TAJNE NAPADE NA IRAN! Pored Emirata i Rijad žestoko uzvratio Teheranu?! "Kraljevina je izbegla vatru uništenja"
saudijska-arabija-iran-zastave.jpg
PlanetaIZRAELSKI VOJNICI NASTAVLJAJU DA SKRNAVE HRIŠĆANSKE SVETINJE! Pogledajte šta rade sa kipovima Device Marije u južnom Libanu, dva snimka (FOTO/VIDEO)
Liban Izrael Hrišćanstvo Bliski istok