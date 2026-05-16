BRUTALAN NAPAD UKRAJINE NA RUSIJU! Bukte ključni strateški objekti širom zemlje, CRNI DIM iznad gradova, zadat snažan UDARAC! Objavljeni snimci (FOTO/VIDEO)
U gradu Nevinomisk navodno je pogođeno hemijsko postrojenje "Nevinomiski Azot", a na snimcima koje su podelili lokalni stanovnici vidi se požar u kompleksu fabrike.
Ukrajinski Telegram kanal Exilenova Plus objavio je da je u postrojenju izbio veliki požar, dok su stanovnici rekli da su tokom noći čuli više eksplozija.
Fabrika je jedan od najvećih ruskih hemijskih proizvođača i deo je kompanije "EuroChem Group", jednog od vodećih proizvođača azotnih đubriva i amonijaka u zemlji.
"Nevinomiski Azot" nalazi se u Stavropoljskom kraju, regionu na jugu Rusije, oko 250 kilometara od ukrajinske granice, što ga stavlja u domet potencijalnih napada dronovima dugog dometa.
Ovo postrojenje je više puta bilo meta tokom rata punog obima, a prethodni napadi prijavljeni su u martu i januaru 2026. godine, kao i više puta tokom 2025.
Dalje, veliki požar prijavljen je i u gradu Naberežni Čelni u ruskoj Republici Tatarstan, gde su vlasti ranije proglasile opasnost od napada dronovima, mada za sada nije jasno da li su ta dva incidenta povezana.
Tatarstan, koji se nalazi u centralnom delu evropske Rusije, u regionu Volga-Ural, daleko je od linije fronta. Njegov glavni grad Kazanjnalazi se oko 800 kilometara istočno od Moskve.
Ukrajinaredovno izvodi dubinske napade na vojne i industrijske objekte u Rusiji, uglavnom koristeći bespilotne letelice domaće proizvodnje.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)