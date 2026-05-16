Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Tatarstan i stavropoljski kraj na udaru

Tatarstan i stavropoljski kraj na udaru

Slušaj vest

U gradu Nevinomisk navodno je pogođeno hemijsko postrojenje "Nevinomiski Azot", a na snimcima koje su podelili lokalni stanovnici vidi se požar u kompleksu fabrike.

1/10 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Stavropoljski kraj i Tatarstan u Rusiji Foto: Pritnscreen

Ukrajinski Telegram kanal Exilenova Plus objavio je da je u postrojenju izbio veliki požar, dok su stanovnici rekli da su tokom noći čuli više eksplozija.

Fabrika je jedan od najvećih ruskih hemijskih proizvođača i deo je kompanije "EuroChem Group", jednog od vodećih proizvođača azotnih đubriva i amonijaka u zemlji.

"Nevinomiski Azot" nalazi se u Stavropoljskom kraju, regionu na jugu Rusije, oko 250 kilometara od ukrajinske granice, što ga stavlja u domet potencijalnih napada dronovima dugog dometa.

Ovo postrojenje je više puta bilo meta tokom rata punog obima, a prethodni napadi prijavljeni su u martu i januaru 2026. godine, kao i više puta tokom 2025.

Dalje, veliki požar prijavljen je i u gradu Naberežni Čelni u ruskoj Republici Tatarstan, gde su vlasti ranije proglasile opasnost od napada dronovima, mada za sada nije jasno da li su ta dva incidenta povezana.

Tatarstan, koji se nalazi u centralnom delu evropske Rusije, u regionu Volga-Ural, daleko je od linije fronta. Njegov glavni grad Kazanjnalazi se oko 800 kilometara istočno od Moskve.