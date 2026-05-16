Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putinpotpisao je dekret kojim se pojednostavljuje proces dobijanja ruskog državljanstva za stanovnike Pridnjestrovlja (Transnistrija), regiona Moldavijepod ruskom kontrolom.

Građani koji ispunjavaju uslove više neće morati da imaju prebivalište u Rusiji, polažu testove iz istorije i građanskog prava, niti da dokazuju poznavanje ruskog jezika.

1/8 Vidi galeriju Odmetnuti moldavski region Pridnjestrovlje Foto: Shutterstock, AP, AP Aurel Obreja

Proruske vlasti koje kontrolišu teritoriju još od devedesetih godina u velikoj meri zavise od podrške Moskve i ranije su tražile pomoć od Rusije.

Moskva već dugo koristi mehanizam takozvane "pasportizacije" kako bi proširila svoj uticaj nad stanovništvom u okupiranim teritorijama i regionima pod kontrolom proruskih snaga.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Putin je i ranije donosio slične uredbe. U maju 2025. godine Moskva je pojednostavila proceduru za dobijanje ruskog državljanstva za stanovnike gruzijskih teritorija pod ruskom kontrolom - Abhazije i Južne Osetije.

Putin je 4. marta potpisao i dekret kojim se na neodređeno vreme produžava pojednostavljena procedura za dobijanje ruskog državljanstva na okupiranim teritorijama Ukrajine.

1/8 Vidi galeriju Putin na Božićnoj liturgiji nedaleko od Moskve Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Press Service

- Cilj novog dekreta jeste da se što veći broj ljudi pasošizira i da se na njih izvrši pritisak - izjavila je za "Kijev independent" Natalija Jurlova, pravnica nevladine organizacije "Donbas SOS".