U južnoj Odesije u velikom napadu teško oštećena lučka infrastruktura - uključujući skladište i administrativnu zgradu - dok je pogođena i petospratna stambena zgrada, pri čemu je ranjeno više civila.

Istovremeno, jutarnji napad dronovima pogodio je centralni Ševčenkovski okrug u Harkovu, onesposobivši ključne izlaze iz metroa i mrežu javnog prevoza, dok su odvojeni napadi u Poltavskoj oblasti oštetili privatne kuće.

Ruske snage su tokom noći između petka i subote izvele opsežan napad dronovima na više regiona, gađajući ključne lučke objekte u Odeskoj oblasti, mrežu javnog prevoza u centru Harkova i stambene delove Poltavske oblasti.

Masovni noćni napad na Odesu

Južna Odeska oblast pretrpela je najteži deo intenzivnog noćnog bombardovanja izvedenog talasima bespilotnih letelica. Prema rečima načelnika Odeske regionalne vojne administracije Oleha Kipera, napad je bio usmeren i na lučku infrastrukturu i na civilne objekte.

Udarima je pogođena lučka infrastruktura Odese, pri čemu su teško oštećeni skladišni objekat i administrativna zgrada. Delovi oborenog drona pali su i na teritoriju jedne obrazovne ustanove.

Jedan dron direktno je pogodio petospratnu stambenu zgradu, ozbiljno oštetivši fasadu, razbivši prozore i izazvavši požar na balkonima i u prodavnici auto-delova u prizemlju.

Pogođena je i jedna porodična kuća, a najmanje dve osobe su povređene dok su spasilačke ekipe izvlačile stanovnike iz ruševina.

Šteta u centru Harkova

Nakon što je napad na jugu oslabio, ruske snage su ujutru izvele napad dronovima direktno na centralni Ševčenkovski okrug Harkova.

Dron je eksplodirao na glavnoj saobraćajnici, ranivši najmanje jednu osobu i ozbiljno oštetivši lokalnu saobraćajnu infrastrukturu.

Gradonačelnik Harkova Igor Terehov izjavio je da su u eksploziji teško oštećena tri ulaza u metro, tri stanice javnog prevoza, kao i električna mreža za tramvaje i trolejbuse. Pored toga, delovi drona uklonjeni su sa dečjeg igrališta u susednom Kijevskom okrugu.

Poltavska oblast na udaru

Vazdušni napadi proširili su se i na centralnu Ukrajinu, gde su na meti bili Poltavski i Mirgorodski okrug. Načelnik Poltavske regionalne vojne administracije Vitalij Dijakivnič potvrdio je da je tokom napada oštećeno više privatnih kuća.

Brutalan napad na Kijev

Napadi tokom vikenda usledili su nakon višednevne velike vazdušne kampanje protiv ukrajinskih urbanih centara. Spasioci u Kijevu nedavno su završili operaciju u stambenoj zgradi u Darnickom okrugu, gde je u raketnom napadu u četvrtak poginulo 24 civila, uključujući troje dece.

Poverenik za sankcije Vladislav Vlasiuk izjavio je da fragmenti naprednog oružja pronađeni nakon napada, uključujući krstareću raketu H-101 korišćenu u napadu na Kijev, pokazuju da je oružje proizvedeno krajem prošle godine ili početkom 2026.

Masovni ruski napad raketama i dronovima na rusku prestonicu Kijev, ubijeno najmanje 24 i ranjeno 48 ljudi

Uprkos međunarodnim sankcijama, novo rusko naoružanje i dalje sadrži više od 100 komponenti zapadne proizvodnje, uključujući mikročipove poznatih američkih, holandskih i nemačkih tehnoloških kompanija.

Volodimir Zelenski položio crvene ruže na mesto ruševina stambene zgrade u Kijevu