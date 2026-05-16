Slušaj vest

Američki predsednik, Donald Trampsaopštio je u petak da je Abu Bilal al-Minuki, drugi čovek Islamske države (ISIS) na globalnom nivou, ubijen u operaciji koju su zajednički izvele američke i nigerijske snage.

- Večeras su, po mom naređenju, hrabre američke snage i oružane snage Nigerije besprekorno izvele pažljivo isplaniranu i veoma složenu misiju kako bi eliminisale najaktivnijeg teroristu na svetu. Abu Bilal al-Minuki, drugi čovek ISIS-a na globalnom nivou, mislio je da može da se krije u Africi, ali nije znao da imamo izvore koji su nas obaveštavali o svemu što radi - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Tramp u objavi nije naveo tačnu lokaciju operacije.

Al-Minuki, državljanin Nigerije, proglašen je za "specijalno označenog globalnog teroristu" tokom administracije bivšeg predsednika Džoa Bajdena 2023. godine, prema podacima američkog Federalnog registra.

Tramp, koji je ranije optuživao Nigeriju da ne štiti hrišćane od islamističkih militanata na severozapadu zemlje, zahvalio je nigerijskoj vladi na saradnji u operaciji.

Nigerijaodbacuje optužbe o diskriminaciji bilo koje verske zajednice i navodi da njene bezbednosne snage ciljaju naoružane grupe koje napadaju i hrišćane i muslimane.

Sjedinjene Američke Države su ranije izvele napade na militante povezane sa Islamskom državom u Nigeriji u decembru. Od tada je Vašington rasporedio dronove i 200 vojnika kako bi pružili obuku i obaveštajnu podršku nigerijskoj vojsci u borbi protiv pobuna povezanih sa ISIS-om i Al Kaidom koje se šire širom Zapadne Afrike.