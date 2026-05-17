Prema podacima za 2026. godinu, najjači pasoš na svetu ima Singapur, čiji građani mogu putovati bez vize u čak 192 države.
OVO SU NAJJAČI PASOŠI NA SVETU: Samo tri evropske zemlje na listi, prvo mesto će vas iznenaditi
Odmah iza njega nalaze se Japan, Južna Koreja i Ujedinjeni Arapski Emirati, čiji pasoši omogućavaju bezvizni ulazak u 187 zemalja.
Na listi su i Švedska sa pristupom u 186 država, dok Belgija i Danska omogućavaju putovanja u 185 zemalja bez potrebe za vizom.
S druge strane, najlošije rangiran pasoš ima Afganistan, čiji državljani mogu bez vize putovati u samo 23 države sveta.
