Ruski predsednik Vladimir Putin će posetiti Kinu sledeće nedelje, saopštila je pres-služba Kremlja.

"Na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, predsednik Vladimir Putin će 19. i 20. maja boraviti u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini", navodi se u saopštenju.

Lideri će razgovarati o odnosima između Moskve i Pekinga i međunarodnim pitanjima. Nakon razgovora, planiraju da potpišu zajedničku izjavu i paket dokumenata.

Putin i Si će potom prisustvovati ceremoniji otvaranja Godina obrazovanja u Rusiji i Kini.

Predsednik će se takođe sastati sa premijerom Državnog saveta Narodne Republike Kine Li Ćijangom.

Poseta ruskog predsednika dolazi nakon zvanične posete Kini američkog predsednika Donalda Trampa.

(Kurir.rs/RIA Novosti)

