Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski izjavio je u petak da Rusijapokušava da dublje uvuče Belorusijuu rat protiv Ukrajine i da razmatra planove za napad na sever Ukrajine ili neku članicu NATO-a sa teritorije Belorusije.

- Nastavljamo da beležimo pokušaje Rusije da dublje uvuče Belorusiju u rat protiv Ukrajine - napisao je Zelenski na Telegramu nakon sastanka sa vojnim i obaveštajnim zvaničnicima.

On je rekao da Ukrajina ima informacije o dodatnim kontaktima između Rusije i beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka, kojima Moskva pokušava da ga ubedi da se pridruži "novim ruskim agresivnim operacijama".

- Rusija razmatra planove za operacije južno i severno od beloruske teritorije ili u pravcu Černigov-Kijev u Ukrajini ili direktno protiv jedne od NATO zemalja sa teritorije Belorusije - rekao je Zelenski, ne iznoseći dodatne detalje.

Belorusija se graniči sa Ukrajinom na jugu, a sa članicama NATO-a Poljskom, Litvanijom i Letonijom na severu i zapadu. Moskva i Minsk nisu odmah reagovali na izjave Zelenskog. Rusija ne objavljuje svoje vojne planove u Ukrajini, jer su klasifikovani kao državna tajna.

Lukašenko, jedan od najbližih saveznika ruskog predsednika Vladimira Putina, dozvolio je da se beloruska teritorija koristi za deo ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, iako nije slao beloruske trupe u borbe.

Minsk je od tada pristao na raspoređivanje ruskog taktičkog nuklearnog oružja i hipersoničnih raketa "Orešnik" na svojoj teritoriji.

Zelenski je prošlog meseca izjavio da Ukrajina raspolaže obaveštajnim podacima koji pokazuju da Rusija ponovo pokušava da uključi Belorusiju u rat koji traje više od četiri godine.

- Ukrajina će se bez sumnje braniti i zaštititi svoj narod ako Aleksandar Lukašenko donese pogrešnu odluku i odluči da podrži ovu rusku nameru - rekao je Zelenski.