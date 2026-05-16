ZELENSKI UPOZORAVA: Putin uvlači još jednu zemlju u RAT, sprema OGROMAN napad, 4 NATO države u OPASNOSTI, Kijev URGENTNO šalje trupe!
Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski izjavio je u petak da Rusijapokušava da dublje uvuče Belorusijuu rat protiv Ukrajine i da razmatra planove za napad na sever Ukrajine ili neku članicu NATO-a sa teritorije Belorusije.
- Nastavljamo da beležimo pokušaje Rusije da dublje uvuče Belorusiju u rat protiv Ukrajine - napisao je Zelenski na Telegramu nakon sastanka sa vojnim i obaveštajnim zvaničnicima.
On je rekao da Ukrajina ima informacije o dodatnim kontaktima između Rusije i beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka, kojima Moskva pokušava da ga ubedi da se pridruži "novim ruskim agresivnim operacijama".
- Rusija razmatra planove za operacije južno i severno od beloruske teritorije ili u pravcu Černigov-Kijev u Ukrajini ili direktno protiv jedne od NATO zemalja sa teritorije Belorusije - rekao je Zelenski, ne iznoseći dodatne detalje.
Belorusija se graniči sa Ukrajinom na jugu, a sa članicama NATO-a Poljskom, Litvanijom i Letonijom na severu i zapadu. Moskva i Minsk nisu odmah reagovali na izjave Zelenskog. Rusija ne objavljuje svoje vojne planove u Ukrajini, jer su klasifikovani kao državna tajna.
Lukašenko, jedan od najbližih saveznika ruskog predsednika Vladimira Putina, dozvolio je da se beloruska teritorija koristi za deo ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, iako nije slao beloruske trupe u borbe.
Minsk je od tada pristao na raspoređivanje ruskog taktičkog nuklearnog oružja i hipersoničnih raketa "Orešnik" na svojoj teritoriji.
Zelenski je prošlog meseca izjavio da Ukrajina raspolaže obaveštajnim podacima koji pokazuju da Rusija ponovo pokušava da uključi Belorusiju u rat koji traje više od četiri godine.
- Ukrajina će se bez sumnje braniti i zaštititi svoj narod ako Aleksandar Lukašenko donese pogrešnu odluku i odluči da podrži ovu rusku nameru - rekao je Zelenski.
On je dodao da je naložio ukrajinskim odbrambenim snagama da pripreme plan odgovora i ojačaju odbranu u severnim regionima Černigova i Kijeva.