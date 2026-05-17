Prema navodima izvora upoznatih s istragom, napadači su iskoristili automatske sisteme za merenje rezervoara, poznate kao ATG, koji su bili dostupni na internetu i nezaštićeni lozinkama.

U pojedinim slučajevima mogli su menjati prikaz očitanja na ekranima, ali ne i stvarni nivo goriva u rezervoarima.

Iako do sada nema saznanja o fizičkoj šteti, upadi su otvorili ozbiljna sigurnosna pitanja. Stručnjaci i američki zvaničnici upozoravaju da bi pristup takvom sistemu, barem teoretski, mogao omogućiti da curenje goriva prođe neprimećeno.

Iran je među glavnim osumnjičenima zbog ranijih aktivnosti usmerenih na slične sisteme. Ipak, izvori navode da američka vlada možda neće moći konačno utvrditi odgovornost zbog nedostatka forenzičkih tragova koje su hakeri ostavili iza sebe.

CNN je zatražio komentar od Agencije za sajber sigurnost i sigurnost infrastrukture SAD-a, dok je FBI odbio da komentariše slučaj.

U tekstu se navodi i širi kontekst pojačanih iranskih sajber aktivnosti tokom rata SAD-a i Izraela s Iranom. Josi Karadi, šef izraelske Nacionalne direkcije za sajber odbranu, rekao je za CNN: "Vidimo značajan rast razmera, brzine i integracije između sajber operacija i psiholoških kampanja.”

Alison Vikof iz PwC-a ocenila je da iranske operacije „sada ubrzavaju, uz bržu iteraciju, slojevitije haktivističke persone i verovatno širenje izviđanja i fišinga uz pomoć veštačke inteligencije”.

Bivši američki zvaničnici upozoravaju i na mogući uticaj takvih aktivnosti na naredne izborne cikluse u SAD-u, posebno kroz informacione operacije, a ne direktne napade na izborne sisteme.